Морозов признался, что не может нормально работать после выхода «Зулейхи»

Евгений Морозов, сыгравший красноармейца Игнатова в сериале «Зулейха открывает глаза», признался, что в настоящий момент чувствует себя по-настоящему счастливым. Зрители наперебой пишут ему положительные отзывы, которые невероятно приятны артисту.

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И, хотя это упоение славой немного мешает его работе, как сценариста (он уже выступал соавтором многосерийных фильмов «Оптимисты 2» и «Лондоград. Знай наших»), отказываться от нее он не хочет.

«За последнюю неделю совершенно забросил писать сценарий. И тому есть объяснение: выход «Зулейхи» и чтение ваших замечательных хвалебных отзывов. Мне приятно, но я совершенно потерялся во времени. Растаял. Мой психотерапевт молниеносно разложил все по полочкам: дофаминовая зависимость. Это когда ты в детстве не научился переживать чистое счастье, без оглядки, то во взрослом возрасте получая похвальбу – будешь впадать в турбулентность», — написал он в личном блоге.

Морозов признался, что видит в своих родителях, а также других зрелых людях отголоски времен, которые показываются в «Зулейхе».

«Мне не нужно читать документы про то время, чтобы понять насколько бесчеловечным оно было. Мне достаточно посмотреть на тридцати-сорокалетних мужчин и женщин сегодня и увидеть, как много до сих пор тащат они на себе НЕ СВОЕГО груза из предубеждений и запретов…из тех времен, когда нужно было тупо, как животным выживать», — поделился своими наблюдениями актер.

Отметим, что сериал в настоящее время подвергается серьезным нападкам критиков. Часть публики считает, что картина не совсем правильно отразила историческую действительность сталинских времен. Кроме того, радикальное татарское сообщество обвиняет создателей ленты в неправдоподобности отражения их национальной культуры. Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова сказала, что ожидала критики, но никак не в масштабах проклятий.