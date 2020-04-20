Морозов признался, что не может нормально работать после выхода «Зулейхи»

Евгений Морозов, сыгравший красноармейца Игнатова в сериале «Зулейха открывает глаза», признался, что в настоящий момент чувствует себя по-настоящему счастливым. Зрители наперебой пишут ему положительные отзывы, которые невероятно приятны артисту.
И, хотя это упоение славой немного мешает его работе, как сценариста (он уже выступал соавтором многосерийных фильмов «Оптимисты 2» и «Лондоград. Знай наших»), отказываться от нее он не хочет.
«За последнюю неделю совершенно забросил писать сценарий. И тому есть объяснение: выход «Зулейхи» и чтение ваших замечательных хвалебных отзывов. Мне приятно, но я совершенно потерялся во времени. Растаял. Мой психотерапевт молниеносно разложил все по полочкам: дофаминовая зависимость. Это когда ты в детстве не научился переживать чистое счастье, без оглядки, то во взрослом возрасте получая похвальбу – будешь впадать в турбулентность», — написал он в личном блоге.
Морозов признался, что видит в своих родителях, а также других зрелых людях отголоски времен, которые показываются в «Зулейхе».
«Мне не нужно читать документы про то время, чтобы понять насколько бесчеловечным оно было. Мне достаточно посмотреть на тридцати-сорокалетних мужчин и женщин сегодня и увидеть, как много до сих пор тащат они на себе НЕ СВОЕГО груза из предубеждений и запретов…из тех времен, когда нужно было тупо, как животным выживать», — поделился своими наблюдениями актер.
Отметим, что сериал в настоящее время подвергается серьезным нападкам критиков. Часть публики считает, что картина не совсем правильно отразила историческую действительность сталинских времен. Кроме того, радикальное татарское сообщество обвиняет создателей ленты в неправдоподобности отражения их национальной культуры. Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова сказала, что ожидала критики, но никак не в масштабах проклятий.