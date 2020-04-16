«Получаю много проклятий»: Хаматова рассказала о критике сериала «Зулейха открывает глаза»

На «России-1» стартовал показ многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» по роману Гузели Яхиной. Несмотря на явный успех сериала, исполнительница главной роли Чулпан Хаматова призналась: киноработа получила множество критических отзывов. Это поразило и расстроило актрису.

«Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма», — рассказала народная артистка в аккаунте фонда «Подари жизнь».

По ее словам, она ожидала, что будет критика со стороны радикально настроенных татар (это и произошло). Но она никак не могла представить, что на нее выплеснется волна осуждения за «осквернение истории».

«Для меня раскулачивание — это убийство, трагедия огромного числа людей», — сказала Хаматова.

Однако оказалось, что многие россияне считают иначе. При этом самой актрисе виделось, что они показали историю недостаточно жестко. Переживала, что люди не почувствуют всю боль и трагедию раскулачивания.

Хаматова утверждает, что такой реакции не было ни на один фильм про сталинские времена с ее участием. Даже на «Дети Арбата».

Ранее мы писали о том, почему в сериале главная героиня говорит по-русски. Оказалось, что актриса не знает родного татарского языка, а заученные фразы выглядят комично. Имитация татарского акцента тоже превратила актерскую игру в некий фарс. Поэтому съемочная группа решила, что все герои будут вести разговоры на привычном русском.