Автор романа «Зулейха открывает глаза» объяснила, почему дала героине такое имя

В настоящее время на «России-1» показывают сериал, снятый по произведению Гузель Яхиной.

На «России-1» с большим успехом стартовал сериал «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хамтовой в главной роли. Егор Анашкин снял фильм по одноименному роману Гузель Яхиной, которая в беседе с корреспондентом «Санкт-Петербургских ведомостей» поведала, как ей пришла в голову мысль написать книгу и почему ее героиню зовут Зулейха.

Оказалось, что сюжет романа – полностью вымышленный. В основе нет какого-то одного героя или истории. Однако произведение соткано из множества случаев, которые действительно происходили в жизни раскулаченных людей.

Например, эпизод, когда сосланные растворяют соль в воде и едят ее, называя это «блюдо» солянкой. Этот случай Яхина прочла в одном из мемуаров ссыльного, которых она перечитала сотни, прежде чем приступить к написанию романа.

Создать свой бестселлер Гузель решилась, увидев в собственном воображении образ женщины, которая ехала с другими спутницами в поезде в ссылку.

«Я уже поняла в ту секунду, что ее зовут Зулейха. Что она везет с собой маленького ребенка. Она стоит перед огромной картой Советского Союза и никак не может осознать того, что это и есть ее страна», — объяснила литератор.

Потом нить за нитью на эту сцену стали накладываться разные эпизоды. Так и создался роман.

Имя Зулейха для Гузель Яхиной оказалось многогранным и емким. С одной стороны, похоже звали ее бабушку Салейху. А с другой – в татарской литературе уже есть популярный персонаж Зулейха, которая попала на каторгу за убийство мужа.

«Мне не хотелось отказываться от такого многозначного имени. И я решила, что Зулейха останется Зулейхой», — сказала писательница.

Ранее мы писали о нападках на Чулпан Хаматову. Некоторые зрители обрушились на актрису с проклятиями из-за сюжета картины, который показался им исторически и этническим неправдоподобным.