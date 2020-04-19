«Были женщины, которые не сняли платок»: Хаматова оправдалась за нападки на «Зулейху»

После выхода на телевизионные экраны сериала «Зулейха открывает глаза» («Россия 1») на исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову и автора романа Гузель Яхину обрушилась волна критики. В основном их обвиняли в исторических несостыковках и неверном отражении татарского быта сталинских времен.

Писательница заявила, что писала книгу, опираясь на многочисленные мемуары настоящих политзаключенных, а некоторые сцены и вовсе практически полностью взяты из жизни.

Для Хаматовой критика со стороны татар не оказалась новостью, ее она ожидала сразу после выхода романа, который тут же стали ругать за, якобы, неверно отраженный быт этой этнической группы. Бурные обсуждения вызвало то, что героиня в фильме говорит на русском языке. Но ни Яхина, ни Хаматова не владеют родной речью. Попробовав в кадре изображать акцент или говорить заученные фразы на татарском, съемочная группа отказалась от этого – уж слишком пародийно получалось. А посему решили просто отражать суть произведения на понятном всем в России языке – русском.

Развернулись горячие споры и по поводу платка на голове Зулейхи. Кто-то доказывал, что тогда татарские женщины головы уже не покрывали, кто-то утверждал обратное.