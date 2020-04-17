Машины — из будущего, грязь — из прошлого: что бесит зрителей сериала «Зулейха открывает глаза»

Портал Teleprogramma.pro собрал критические отзывы о творении Егора Анашкина. Как оказалось, экспертов в области кино «Зулейха открывает глаза» тоже не впечатлила.

Выхода восьмисерийного фильма «Зулейха открывает глаза», снятого по книге Гузель Яхиной, многие ждали с большим интересом. Ждали его поклонники книги и многие жители Татарстана, ждали фанаты Чулпан Хаматовой и Сергея Маковецкого, ждали любители истории, которые с охотничьим азартом разбирают каждую новую картину на детали и выискивают среди этих деталей ошибки.

И, хотя мало какая из настолько громких премьер у нас обходится без критики, никто даже представить не мог, что на сериал Егора Анашкина после выхода первых же серий обрушится целый ушат помоев. Не спасла даже Хаматова — ей-то здесь досталось больше всех.

О чем сериал

«Зулейха открывает глаза» — происходящая в 1930 году история молодой татарки, поначалу вынужденной жить с нелюбимым мужем, терпеть насилие и ухаживать за злобной свекровью, а затем, после «раскулачивания», отправленной вместе с сотнями таких же несчастных женщин, мужчин и детей, в Сибирь.

Каторжный эшелон с «кулачьем» двигался к пункту назначения целых шесть месяцев, люди все это время умирали от голода и холода. Чудом уцелевшей, и к тому же беременной от покойного мужа, Зулейхе теперь уже в глухой тайге приходится продолжать борьбу за свою жизнь и жизнь сына.

«Иван Денисович» в юбке

Чем же не угодил придирчивому зрителю многосерийный фильм? Начнем с того, что в преддверии его выхода на экраны люди вновь обратили внимание на переведенный на 18 языков роман, положенный в основу сценария.

Гузель Яхиной припомнили и «хрустальную дугу» мочи, и «зеленые сугробы зелени», и «большую темную дыру», которой «зияла в ярком свете костра» матка ее Зулейхи.

Самые придирчивые покопались в Интернете и выяснили, что роман Яхиной по своему сюжету подозрительно схож с пьесой писателя Гаяза Исхаки (1878-1954) «Зулейха» о насильственной христианизации татар.

Героинь зовут одинаково, обе они страдали и подверглись репрессиям, только вот время действия романа современная писательница немного сдвинула вперед, а тему религии и национализма отодвинула на второй план, сделав упор именно на репрессии. Ее Зулейха превратилась в этакий женский вариант солженицынского Ивана Денисовича.

Как бы то ни было, но Яхину злопыхатели обозвали «плагиатчицей», и всем желающим посмотреть сериал на канале «Россия 1» рекомендовали вместо этого обратить внимание на фильм «Зулейха» режиссера Рамиля Тухватуллина, снятый в 2005 году именно по пьесе, а не по роману.

Среди тех, кто вредных советов не слышал и начал смотреть сериал, тоже нашлись недовольные. Коммунисты с ходу назвали его антисоветским, не коммунисты — русофобским, татары — фальшивым и «не пропитанным духом татарского народа».

Показать детали этого духа должна была деревня, где жила семья Валиевых. Но Гузель Яхина тему раскрыть не смогла, считают диванные критики.

«Я в детстве каждое лето проводила в татарской деревне у татарской бабушки. Возили меня и в татарскую деревню к моей тете. Так что знаю и про деревню, и про татар, и их обычаи знаю. И когда я стала читать книгу про татар, мне хотелось эту «недописаку» отвезти в татарскую деревню, и тыкать ее лицом, и говорить: «Смотри, как все на самом деле». Татарская деревня не сильно изменилась с тех пор», — пишет зрительница.

Романа хватило бы на двухчасовой фильм

Обнаружились в фильме и небольшие ляпы, вроде присутствия там автомобилей из будущего, или нагана с патронами от ТТ.

Жители Казани также недоумевают по поводу того, зачем декораторы ради съемок боев 1918 года привезли тонны грязи на улицу Кремлевскую и заколотили досками окна домов. На самом деле никакой грязи на главной улице третьей столицы России в том время не было, а окна были всего лишь заклеены бумагой на случай артобстрелов.

Еще одним серьезным недостатком картины многие сочли затянутость, вялое развитие сюжета, отсутствие динамичности. В книге это присутствовало, но экранизация же получилась слишком апатичной, а потому часть зрителей отсеялась уже после первой серии.

«Такое ощущение, что романа хватило бы на двухчасовой фильм, а его за уши растянули на восьмичасовой. С рекламой вообще тягомоть получается», — гласит одна из претензий.

Зулейха, не говорящая по-татарски

Другие остались недовольны выбором актеров и несоответствием их книжных образов образам в кино. К примеру, мать мужа Зулейхи Упыриха в книге была толстой столетней старухой, на экране же мы увидели Розу Хайруллину — стройную 58-летнюю актрису.

Конечно, ее загримировали и «ослепили» с помощью специальных линз. Но на «стольник» ни лицо Розы Вакильевны, ни ее тело, все же не тянут.

Что говорить про второстепенных персонажей, если даже Чулпан Хаматова в роли Зулейхи устроила далеко не всех! Народная артистка РФ в этом году будет праздновать своей 45-летие, ее героине же было всего 29.

Неожиданностью для зрителей стало и то, что татарской, собственно, речи от татарской актрисы никто не услышал, да и в целом ее роль оказалась немногословной.

Люди, хорошо разбирающиеся в кинематографе, впрочем, с критикой в адрес Хаматовой не согласны. К их числу относится известный российский продюсер Марк Рудинштейн, с которым удалось пообщаться порталу Teleprogramma.pro.

Марк Григорьевич прочитал роман Гузель Яхиной и теперь с удовольствием смотрит сериал, благо, свободного времени в самоизоляции у него хватает.

«Чулпан вышла на такой актерский и кинематографический уровень, что критиковать ее могут только люди, которые хотят пропиариться за ее счет. Она даже молчит талантливо, даже молчание ее, когда показывают только ее глаза – на это так интересно смотреть. Конечно, пока не хватает диалогов, но будем надеяться, что и они появятся», — сказал Рудинштейн, отметив, что играть такую роль сложно, как сложно и режиссеру работать над столь непростым материалом.

С Рудинштейном солидарен режиссер документального кино Никита Сутырин.

«Зулейха в романе — это тяжкий опыт и филигранно выписанный внутренний мир, которые вовне, физически проявляются в немногих репликах и скупых отраженных действиях. Представляю, насколько интересным может быть взаимодействие актера и режиссера в работе над столь сложной ролью. Пока складывается впечатление, что не все из реализованного на съемочной площадке мы видим в версии, дошедшей до ТВ-экрана».

Сутырин читал роман Яхиной и, посмотрев первые три серии сериала, смог выделить для себя минусы экранной версии.

«На мой взгляд, главное достоинство первоисточника — язык, которым написана книга, в том числе — взаимопроникновение татарской и русской речи в ряде эпизодах романа. Еще одна ценность текста — обилие этнографической фактуры и деталей: для меня, далекого от мира татарской глубинки, больше всего были интересны первые, «деревенские» главы, непонятно даже в какое историческое время происходящие. К сожалению, все это богатство — речи, образов, быта — оказалось совершено выхолощено на экране, сохранена лишь внешняя сюжетная канва, а насыщенное произведение низведено до конкретной пропагандистской функции».

Кинематограф проигрывает литературе

Вернемся к Рудинштейну. По мнению Марка Григорьевича, удивляться здесь нечему, ведь фильмы очень редко получаются лучше книг.

«Кинематограф всегда проигрывает литературе, исключений практически не бывает. И кинематограф в этом не виноват. Если он будет четко следовать литературной основе, то фильм будет скучным и неинтересным. Так что режиссерам приходится вырываться из тисков литературы, но иногда это получается удачно, а иногда нет. Думаю, что здесь – не совсем удачно», — считает продюсер.

Мы попытались узнать мнение и других экспертов, но выяснилось, что сериал Анашкина, несмотря на его разрекламированность, далеко не всем известен.

Режиссер Клим Шипенко признался корреспонденту Teleprogramma.pro, что о картине «Зулейха открывает глаза» даже не слышал.

Кинокритик Александр Голубчиков слышал — своими отзывами с ним поделились коллеги. Вот только отзывы эти были такими, что никакого желания лично посмотреть сериал у него не возникло.

Мы же, со своей стороны, советуем вам, дорогие читатели, не руководствоваться чужими мнениями, а познакомиться с историей Зулейхи лично. Если вы пропустили первые серии на ТВ, найти их можно на сайте телеканала.