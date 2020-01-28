«Если женщину избивают, а она ничего не делает, значит… ее не жалко»: звезды о домашнем насилии

Споры о необходимости принятия федерального закона о домашнем насилии активно ведутся в нашей стране уже несколько месяцев. И хотя попавшие в соцсети истории внутрисемейных разборок — с синяками, переломами или даже отрубленными конечностями — порой напоминают кадры из голливудских триллеров, многие россияне всё же выступают против этой инициативы.

По мнению несогласных, существует опасность того, что с принятием закона государство начнет вмешиваться в самые мелкие семейные разборки, включая традиционное воспитание детей. Кроме того, пытаясь найти правых и виноватых, власти всегда могут ошибиться и случайно принять сторону того, кто на самом деле сочувствия не заслуживает.

Вечером 26 января в Facebook началась травля режиссера-документалиста Никиты Сутырина. Его бывшая жена Нина Беленицкая объявила во всеуслышание, что мужчина избил ее на детской площадке в присутствии четырехлетнего сына, и даже предъявила две фотографии: себя с рукой в медицинском бандаже и справки с диагнозом травматолога.

Знакомые, малознакомые и совсем не знакомые с Ниной люди поспешили осудить Сутырина. Его оскорбляли, призывали друзей в соцсети отписаться от него, коллег — не пожимать ему руку при встрече, а потенциальных работодателей — не приглашать его участвовать в каких-либо проектах.

К счастью для Никиты, ему удалось найти запись уличной камеры видеонаблюдения, расположенной недалеко от той самой детской площадки.

Судя по видео, свою бывшую возлюбленную мужчина не бил и не валил на землю, а руку она могла сломать благодаря своей же «группе поддержки» — сестре и мужу сестры, которые пришли на детскую площадку вместе с ней.

Режиссер также пояснил, что уже почти год Нина препятствует его общению с сыном, несмотря на их прекрасные отношения. Кстати, на видеозаписи мальчик обнимает отца, которого уронили на землю, и отталкивает от себя мать.

Эта история — пример того, насколько сложно со стороны судить о ситуации в чужой семье, и как легко ошибиться в поиске отрицательного героя, особенно если обвинителем выступает женщина. И после огласки этой истории разговоры по поводу закона о домашнем насилии вспыхнули вновь, в основном — с критикой.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, а что же думают о законопроекте российские звезды — как они относятся к необходимости его принятия.

Анфиса Чехова: «Ради спасения большинства»

Телеведущая Анфиса Чехова, которая тоже прошла через развод, но при этом сохранила со своим экс-супругом Гурамом Баблишвили прекрасные отношения, считает, что отсутствие соответствующего закона характеризует нас как недостаточно цивилизованную страну. При этом она понимает, что в некоторых случаях женщины могут наговаривать на своих мужей, шантажировать их или даже манипулировать детьми.

«Естественно, я считаю, что такой закон нужен. Если можно было бы провести опрос и узнать соотношение действительно избиваемых женщин в нашей стране и тех, кто готов врать, используя закон в своих интересах, я думаю, что последних было бы не больше пяти процентов. Так что ради спасения тех 95 процентов женщин, которые действительно страдают, закон должен быть принят», — сказала Анфиса в беседе с корреспондентом нашего портала.

Иосиф Пригожин одобрил

Своим мнением с нами поделился и продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии. По его словам, боязнь наказания может остановить многих абьюзеров, научит их держать себя под контролем.

«Закон нужен, однозначно. Только законодательно и только в правовом поле мы можем обезопасить человека от насилия. Безнаказанность порождает преступность. Нужно максимально вывести в тренд уважение к человеку. Многие страдают из-за того, что человеку присуще встать на какую-то ступень и физически, а также материально пытаться поставить себя выше других. Это удел слабых людей, людей с эмоциональной незрелостью. В этом вся проблема, трагедия человеческой жизни сегодня – эмоциональная незрелость. Люди должны учиться себя контролировать, и я считаю, что любой закон, который могут принять, поможет людям не оказаться в такой критической ситуации».

Пригожин понимает и то, что порой слабый пол может использовать закон не по назначению — ради того, чтобы добиться какой-то своей цели.

«Я живу 15 лет в браке и у меня золотая жена. Но даже мы с ней ухитряемся ругаться иногда, потому что женщины ведут себя заносчиво. Даже когда ты любишь ее и трепетно относишься, готов жертвовать ради нее какими-то своими интересами, готов писать ей стихи и посвящать свои победы, не всегда она это понимает. Женщина тоже бывает не права. Конечно, после принятия закона появятся и такие истории, когда матери, к примеру, манипулируют детьми. Это очень плохо. Но для этого существует суд, адвокаты и многое другое», — отметил Иосиф Игоревич.

Роза Сябитова: «Не все законы применимы в России»

Знаменитая телесваха Роза Сябитова тоже сталкивалась с домашним насилием, а потому мы позвонили ей, чтобы поинтересоваться мнением по поводу законопроекта. Оказалось, что она большой проблемой считает особенности российского менталитета, в частности, нерешительность жертв насилия, всем известный принцип «бьет — значит любит».

«Проблема в том, что, когда на тебя нападает посторонний человек, у тебя срабатывает гражданская сознательность и все остальное. Ты пишешь заявление и не забираешь его потом. Если же насилие в отношении тебя совершает близкий, а то и любимый человек, тут возникает определенный «перевертыш». Сперва ты понимаешь, что надо подать заявление, и делаешь это, потом сама же себя отговариваешь. Соответственно, правоохранительные органы тоже устали от того, что им приходится сперва заводить всю эту «машину»: принимать заявление, начинать определенные правовые действия. Потом вдруг приходит заявитель и заявление забирает. И это случается постоянно, так что полицейских тоже можно понять. Десять человек подали заявление, из них девять забрали. А десятый забрать не может, потому что в коме лежит».

Федеральный закон о домашнем насилии, по ее мнению, в нашей стране примут, вот только сработает это или нет, мы не знаем, потому что сознательность у граждан разная.

«Мне кажется, что здесь нужно также повысить ответственность за выдвижение подобных обвинений и сделать так, чтобы заявление нельзя было забрать так просто. За этим необходимо следить и тогда, я думаю, принимаемые законы будут работать. Я была и с той, и с другой стороны, и я солидарна с Ларисой (Гузеевой – прим. ред.) во мнении, что если женщину избивают, а она ничего не делает, значит… ее не жалко. Если она постоянно забирает заявления, а в результате страдают дети, ее совсем не жалко. И к таким людям тоже надо принимать меры, чтобы они не подавали дурной пример остальным, попавшим в подобную ситуацию», — уверена Сябитова.

А как вы относитесь к обсуждаемому законопроекту?