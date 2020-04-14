«Многие кинотеатры закроются»: российские режиссеры рассказали о жизни после коронавируса

По мнению Сергея Урсуляка, после окончания пандемии зрители еще долго будут избегать общественных мест. Станет ли это началом эры онлайн-кинотеатров?

Из-за пандемии нового коронавируса, унесшей жизни уже более 100 тысяч человек, мир не только несет человеческие, но и огромные экономические потери. Кризис затронул практически всех отрасли и не обошел, в том числе, кинематограф.

Голливуд из-за карантина вынужден приостанавливать съемки фильмов и переносить премьеры картин, которые должны были выйти в период с марта по июль 2020 года. К примеру, выход в США фильма «Мулан» с 27 марта перенесли на 24 июля, «Кролика Питера 2» передвинули с 3 апреля аж на следующий год, новую серию «бондианы» «Не время умирать» вместо 10 апреля можно будет увидеть в ноябре, фанаты комиксов увидят «Чудо-женщину 1984» не в июне, а в августе.

Некоторые фильмы и вовсе было решено вместо кинотеатров выпустить на онлайн-платформах и платных каналах. «Артемис Фаул» должен был выйти на большие экраны 29 мая, в итоге всем, кто его ждал, ради удовольствия посмотреть этот фильм, придется подписываться на канал Disney+.

По предварительным оценкам, только Голливуд из-за карантина будет иметь около 20 млрд долларов убытка, а ведь есть еще кинематограф отдельных стран, где тоже крутятся немалые деньги. Портал Teleprogramma.pro решил связаться с представителями отечественного кинематографа и узнать их мнение по поводу того, насколько все плохо.

Сергей Урсуляк: «Коронавирус быстро станет темой для плохих фильмов»

Режиссер Сергей Урсуляк, снявший такие сериалы как «Исаев» и «Ликвидация», считает, что наш кинематограф, конечно же, будет нести убытки, но, «как только закончится этот кошмар», все вернется на круги своя.

«Я думаю, что много времени на восстановление не понадобится. Важно, чтобы люди перестали бояться нахождения в большом коллективе, не боялись ходить в кино и театры. Вот это самое главное. Как только испуг пропадет, все восстановится. Я думаю, что на это может уйти до полугода и нам нужно быть к этому готовыми. А съемки возобновятся почти сразу, как только снимут карантин».

Кого-то из деятелей кино сам карантин вдохновил на создание новых проектов. Например, продюсеры ситкома «Офис» Бен Силверман и Пол Либерштейн объявили о планах создать сериал, посвященный работе на «удаленке». По мнению Сергея Урсуляка, в будущем тема коронавируса может быть воплощена и в более серьезном кино.

«Для плохих фильмов он станет темой быстро, а для хороших и настоящих чуть больше времени понадобится. Чтобы снять хороший фильм, нужно сперва подумать, а потом уже снимать», — сказал он.

Клим Шипенко: «В самоизоляции люди привыкнут к онлайн-платформам»

Режиссер самых обсуждаемых в последнее время российских картин «Текст» и «Холоп» Клим Шипенко в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro напомнил о том, что работающие в кинематографе люди, как и представители многих других профессий, сейчас испытывают финансовые трудности.

«Люди работают на проектах и их заработная плата зависит от существования этих проектов. Актеры в кино получают деньги за съемочный день. Если съемочного дня не было, соответственно, они ничего и не зарабатывают. И новые проекты, и те, которые уже находились в работе, сейчас стоят и все от этого страдают. Фильмы не снимаются, кинотеатры ничего не показывают».

Может ли этот тяжелый период затормозить развитие кино или даже отбросить нас назад?

«Конечно. Не все кинотеатры переживут такой простой, многие, наверное, закроются. Так что да, нас это оттолкнет назад. На сколько лет – пока сложно сказать, потому что пока непонятно, когда это закончится».

Есть мнение, что перенос голливудских блокбастеров на вторую половину этого или даже на следующий год даст фору российским фильмам, ведь, если кризис закончится раньше, у наших картин не будет конкурентов, а потому они смогут и заработать, и доказать зрителю свою состоятельность. По мнению Шипенко, искать плюсы в этой ситуации не стоит.

«Наоборот, когда кинотеатры откроются, будет большая толкучка среди фильмов, которые должны были выйти в это время. Будет сложнее найти комфортную дату, потому что все перенеслись – и те, кто сейчас перенесли свои премьеры, к примеру, на осень, и те, кто и так должен был выпустить фильмы осенью. Все будут биться за одного и того же зрителя на очень маленьком отрезке времени».

А вот для онлайн-платформ это время будет удачным, считает режиссер. По крайней мере, до окончания кризиса.

«Все, что происходит сейчас, оно происходит именно в Интернете. Сейчас они завоевывают доверие зрителей, это однозначно, их популярность и спрос на них возросли в разы. Но останется ли спрос таким же, когда все закончится, это большой. Я думаю, что спрос все же будет меньше, потому как людям станут вновь доступны другие виды развлечений. Но, мне кажется, люди все же привыкнут за это время к онлайн-платформам».

Светлана Дружинина: «Из-за пандемии мы остались без кинофестивалей»

Народную артистку Росиии, кинорежиссера Светлану Сергеевну Дружинину беспокоит не только приостановление съемок и перенос премьер, но и отмена кинофестивалей.

«Я за всех ответить не могу, могу только сказать, что связанные с кинематографом фестивали, выпавшие на период карантина, были отменены. Это Московский кинофестиваль Никиты Михалкова, это популярный кинофестиваль во Владивостоке, фестиваль «Виват кино России!» в Петербурге. Так что в фестивальной жизни страны ситуация происходит не самая симпатичная. У каждого из таких мероприятий есть свой срок жизни, свои люди, свои зрители, свои поклонники, которые их ждали, но, к сожалению, так и не дождутся».

Светлана Сергеевна надеется, что история с коронавирусом скоро закончится и хотя бы фестиваль исторического фильма «Вече» в Великом Новгороде, запланированный на сентябрь 2020 года, состоится. Дружинина является его президентом.

А как, по вашему мнению, ситуация с CoViD-19 отразится на российском кино?