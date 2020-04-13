«Удивительно, что никому глаза не выцарапали»: как снимали сериал «Зулейха открывает глаза»

«Все получилось», – уверены создатели картины. Трудный для экранизации роман сняли с невероятным тщанием. Об особенностях его создания мы поговорили с продюсером картины Ириной Смирновой и исполнительным продюсером Ильей Паперновым.

О чем фильм?

Зулейха (Чулпан Хаматова) — маленькая хрупкая женщина, которая живет в поселке Юлбаш, работает и старается угодить мужу Муртазе (Рамиль Сабитов) и свекрови Упырихе (Роза Хайруллина).

Но ее мир рухнул под напором революционных бурь: зимой 1930-го у татарской крестьянки убивают мужа, а ее саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь.

Добираются до места поселения всего тридцать ссыльных. Они брошены в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды.

Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши. Все они отстаивают у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания и находит любовь.

Все, кроме павильона!

В фильме нет ни одной ординарной сцены, ни одного кадра, где артисты «сидят и разговаривают». А есть настоящие паровозы и баржи, поселок на краю тайги и тюрьма в подземелье, древняя мечеть и старинная татарская деревня.

Большая часть фактуры — настоящая. Да и декорации тут не из крашеной фанеры: зрители увидят полностью отстроенное поселение в несколько десятков домов.

География съемок растянулась от Москвы до Урала, а оттуда – к Полярному кругу. Роль Ангары, на берегу которой происходит действие романа, исполнила река Кама. Сибирь «сыграли» Архангельск, Пермь и Татарстан. Вид на берег снимали в местечке Лаишево под Казанью, а пейзажи Ангары — в Пермском краю.

Не было в кадре одного – павильонных съемок.

— Еще до начала съемок было принято принципиальное постановочное решение: снимать в естественных условиях, без павильона. Потому что нам нужна правда, — рассказывает исполнительный продюсер картины Илья Папернов. — Придерживаться этого решения было непросто, не все выразительные природные явления легко и естественно вписываются в повествование. Например, речной шторм, который порвал в клочья причал (декорацию). Но и не использовать стихию нельзя. В результате актерам и режиссеру многое приходилось додумывать в процессе.

«За бревна их бы расстреляли!»

Декорацию — поселок Семрук — строили четыре месяца. В чистом поле на берегу Камы вырос настоящий «городок» — 6 тысяч кв. метров. Дома на свайном фундаменте, многие со внутренней отделкой, с интерьером, другие – чистый фон. На стройку ушло 500 кубометров дерева.

— Нам было важно, чтобы все было максимально достоверно и естественно, — рассказывает Илья Папернов. — Многие удивлялись, почему поселок построен из досок, а не из бревен. Да за бревна их бы расстреляли! Бревна – народу. А такие поселки строились так: пилились свежеструганные доски, а между ними набивалось утепление — глина, иголки еловые, все, что было под рукой.

«Все мы из раскулаченных»

— Когда построили Семрук, оказалось, что даже для актеров не до конца понятно, у нас не лагерь, а поселение, — рассказывает Ирина Смирнова, — поэтому и нет колючей проволоки, вышек с охраной и прочей атрибутики ГУЛАГа. Наверняка и среди зрителей найдутся те, кто скажет: как это так — они свободно ходят. Ребята, это не лагерь! Это поселение.

— Вам довелось пообщаться с настоящими поселенцами?

— Да, я общалась с такими людьми, еще до появления книги. Это и история моей семьи. Мой дед Федор Васильевич в четыре года был отправлен в Архангельскую область, в степь на таком вот точно обозе.

Для многих эта история оказалась не абстрактной. В нашей съемочной группе чуть ли не половина оказалась из семей раскулаченных, людей, которые после окончания этого ужаса, по три года пешком возвращались в свои деревни.

Найти татарскую деревню в Татарстане

Если съемки были сплошным приключением, то подготовка к ним – настоящим ребусом. Нужно было решить уйму нестандартных задач: найти настоящий паровоз, поставить его на рельсы, прицепить «правильные» вагоны того времени. А еще нужна баржа из 1930-х годов, а еще… и так каждый день, каждую минуту.

Есть сложно-постановочные сцены – например, эпизод с утоплением баржи с запертыми в трюмах переселенцами. Его снимали в четырех местах: в Перми и в Татарстане, в рубке корабля, которая стояла в декорации в специальном аквариуме, и подводные съемки – бассейне.

Большую часть проблем группа предвидела, но то, что в Татарстане не найдется «обыкновенной татарской деревни» оказалось сюрпризом!

— Самая странная проблема возникла, когда мы искали старую татарскую деревню, — вспоминает Илья. — Национальное свойство татар – рачительность, поэтому старых деревень там попросту нет. Это либо совсем заброшенная деревня с полугнилыми домами, либо — это асфальтовые дороги, газовые трубы, сайдинг, пластиковые окна, современные ухоженные дома с кондиционерами.

В результате натура нашлась в этнографическом музее Татар Авылы неподалеку от Казани.

Сажали картошку в тайге и согласовывали узор на платке

Один из героев истории в условиях сибирской тайги выращивает картофель. Как снять это правдиво? Правильно, единственный способ – посадить картошку.

Чтобы в сентябре снять картофельное поле, в мае группе реквизита пришлось взяться за лопаты. Причем, это же тайга, тут не так просто найти поляну, перекопать, посадить. На всякий случай посадили в двух местах: взойдет-не взойдет.

Но картошка и сто лет назад была картошкой, а вот быт за это время сильно изменился.

— Как вы создавали татарский колорит столетней давности, наверное, это не просто в век глобализации?

— У нас были консультанты по всем вопросам: по быту, по костюмам, исторический консультант. Быт татарской деревни собирали по крупицам: что-то нашли в Татарстане, что-то в Москве, что-то на «Мосфильме» — киношные склады еще никто не отменял, что-то шили.

Мы приложили все усилия, чтобы декорации максимально соответствовали исторической правде. Вплоть до того, что рисовали солярные знаки на татарских избах.

Понятно, что найдутся «заклепочники» как мы их называем, те, кто будут кричать, что все не то и все не так. И мы уже слышали, что не может татарская женщина быть без платка, и что нет таких ружей, и таких барж в 30-м году еще не было.

Но мы делали только то, в чем уверены и по цветовым решениям и по тому какие можно использовать узоры, какие нельзя, какой платок можно, какой недопустим. Да-да, мы согласовывали даже узор на платке у Зулейхи!

Непрофессиональные актеры и профессиональные лошади

— В Татарстане у нас был отдельный кастинг, — рассказывает Ирина.- Пять месяцев мы искали нужные типажи, чуть ли не по улицам ходили. Сложно поверить, но такой, колоритный персонаж, как однорукий Лука – не профессиональный актер.

— Обычно киношники не любят непрофессиональную массовку – они смотрят в камеру, всячески косячат …

— Не в этот раз. Все понимали, в чем они участвуют, что это не проходной проект, а знаковый для всего Татарстана. Особенно старались те, кто попадали в смену с Чулпан.

Она общалась с людьми уважительно и благодарно, и это вызвало большой отклик у актеров массовых сцен. Когда съемки продолжаются день и ночь, и в пять утра, в мороз, люди все еще на площадке – это очень важно.

Татарстан покорил всех заботой и теплотой приема. Нам создали идеальные условия, — рассказывает Ирина Смирнова. — В поселок-декорацию провели электричество, разрешили снимать в Казанском кремле. А когда зимой стало минус 30 и в санатории, где мы жили мы, тоже «похолодало», администрация привезла обогреватели для всех! Спасибо Татарстану!

Зато лошади, коих в фильме немало – сплошь профессионалы.

— Всю «конную историю» — этот бесконечный обоз, всадников — мы снимали в Татарстане,- вспоминает Ирина.- Но снимали наших московских, киношных лошадей.

— Когда считали бюджет, думали, что лошадей сможем взять на месте, но на месте поняли – с местными конями мы не снимем это никогда. Пришлось везти своих, дрессированных, умеющих себя вести в кадре.

Транспортировка, расположение, сопровождение и кормежка кино-лошадей в Татарстан обошлась в дополнительный миллион рублей.

— Бюджет картины почти в два раза превышает все фильмы, которые мы делали до этого, – признается Ирина Смирнова. — Мы сразу понимали, что будет дорого, но производство оказалось дороже ожиданий. За 12 лет существования компании (Кинокомпания «Русское» — Ред.) это был самый дорогой проект.

«Удивительно, что никому глаза не выцарапали»

— Сейчас, спустя год, многое забылось, и, кажется, что все было душевно и романтично,- делится Ирина, — Но, честно сказать, физически и эмоционально было непросто.

Люди уставали и выматывали друг друга, в том числе в попытке разобраться, что они снимают. Удивительно, что никто друг другу глаза не выцарапал!

Я спокойно отношусь к взрывным эмоциям на площадке. Это бывает. Это нормально. Главное, чтобы покричав, покидав друг в друга сценарием, ты взял и сделал. Кино – это эмоциональная вовлеченность. Если снимаешь кино «с холодным носом», то получаешь мертворожденный продукт.

— В картине задействован потрясающий актерский состав, настоящие звезды. Ни у кого не было звездной болезни?

— Скорее. наоборот. Например, Чулпан. Ее не волновало, где она будет спать, и что будет есть, но она постоянно пеклась о детях, которые с нами работали. У нее повышенная чувствительность к благополучию всех детей.

И не важно, что эти дети были с родителями, что их никто не притеснял и не обижал. Она практически взяла на себя функцию детского омбудсмена на съемочной площадке.

— Вы успели закончить работу до коронавируса, тем не менее, премьера несколько раз откладывалась. С чем это связано?

— Изначально был план показать фильм осенью. Но проект оказался намного сложнее, чем мы рассчитывали, Мы только перемонтировали восемь раз! Тут же одно за другое цепляется: как только начинаешь вносить правки в монтаж, у тебя сыплется все: и музыка и графика.

— Восемь раз? Такой богатый материал?

— Фильм вообще не в формате канала «Россия», не классический материал. Тут другой темп и ритм, другая подача. В первой серии главная героиня говорит только три слова, разве это мыслимо для сериала?

Сложно решался вопрос: как зайти в историю. Как погрузить в нее зрителя? Первая версия была сделана с точки зрения объективной исторической реальности, взгляд внешнего наблюдателя. Но в итоге мы перевернули ракурс и рассказали историю через главную героиню. Получился взгляд Зулейхи на ее жизнь. Но что я рассказываю – сами все увидите!

«Зулейха открывает глаза»

Производство: кинокомпания «Русское»

Режиссер-постановщик: Егор Анашкин

В ролях: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Юлия Пересильд, Роман

Мадянов, Александр Сирин, Евгений Морозов, Дмитрий Куличков, Александр Баширов, Рамиль

Сабитов, Роза Хайруллина, Семен Шкаликов и другие.

А вы любите исторические фильмы?