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Сергей Жигунов назвал особенность российских любителей сериалов

Знаменитый актер считает, что менталитет отечественного телезрителя серьезно отличается от зарубежного.

Сергей Жигунов назвал особенность российских любителей сериалов
СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Актер, режиссер, продюсер Сергей Жигунов является основателем и президентом фестиваля многосерийных фильмов «Утро Родины», который проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта. В интервью порталу Teleprogramma.pro звезда «Моей прекрасной няни» поведал, что подходы к восприятию сериалов в России и за рубежом кардинально отличаются. Отечественный зритель привык к бесплатному, а у иностранца и в мыслях не появится заняться «пиратством»:

«Российский зритель привык к тому, что телевизор у нас бесплатен, – рассуждает артист. –  Мало кто действительно готов покупать подписку. Потому что он привык к пиратству, привык все получать бесплатно, на Западе с этим строго».

Жигунов добавил, что местное телевидение, в отличие от всемирного, транслирует и блокбастеры, которые в любой другой стране бы не показали на бесплатном канале – там, чтобы что-то хорошее посмотреть, нужно заплатить. К такой культуре потребления развлечений отечественный зритель пока не готов.

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