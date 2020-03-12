Сергей Жигунов назвал особенность российских любителей сериалов

Актер, режиссер, продюсер Сергей Жигунов является основателем и президентом фестиваля многосерийных фильмов «Утро Родины», который проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта. В интервью порталу Teleprogramma.pro звезда «Моей прекрасной няни» поведал, что подходы к восприятию сериалов в России и за рубежом кардинально отличаются. Отечественный зритель привык к бесплатному, а у иностранца и в мыслях не появится заняться «пиратством»:

«Российский зритель привык к тому, что телевизор у нас бесплатен, – рассуждает артист. – Мало кто действительно готов покупать подписку. Потому что он привык к пиратству, привык все получать бесплатно, на Западе с этим строго».

Жигунов добавил, что местное телевидение, в отличие от всемирного, транслирует и блокбастеры, которые в любой другой стране бы не показали на бесплатном канале – там, чтобы что-то хорошее посмотреть, нужно заплатить. К такой культуре потребления развлечений отечественный зритель пока не готов.