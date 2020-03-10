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Официально: 12 марта Little Big представит песню, с которой поедет на «Евровидение»

Премьера композиции состоится в эфире Первого канала.

Официально: 12 марта Little Big представит песню, с которой поедет на «Евровидение»
Группа Little Big. Фото: архив Первого канала

Во вторник, 10 марта, Первый канал сообщил, что 12 марта группа Little Big, которая представит Россию на «Евровидении-2020», покажет свою песню. Премьера композиции пройдет в эфире шоу «Вечерний Ургант».

«Информация о песне была передана в Европейский вещательный союз своевременно и в соответствии с регламентом», — отметили представители Первого канала.

Напомним, популярная за рубежом эпатажная рейв-группа Little Big была выбрана жюри Первого канала в качестве участника от нашей страны. Шоу пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, российским исполнителям предстоит выступить 12 мая — в первой части полуфинала.

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"Евровидение 2020"Little BigИлья ПрусикинПервый канал
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