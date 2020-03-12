Сергей Жигунов: «Российский зритель привык к пиратству, а на Западе с этим строго»

Третий фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» встретил гостей и жителей Сахалинской области почти тремя десятками кинопоказов и концертов. Мероприятие проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта, и за Гран-при борются 11 сериалов.

Мы поговорили с президентом фестиваля, продюсером, актером и режиссером Сергеем Жигуновым о фестивале и о том, сложно ли в современное время их организовывать.

— Вообще у нас не было фестиваля многосерийного кино. А ведь многосерийное художественное кино занимает в отечественном кинопроизводстве гораздо более значительное место, чем кино обычное.

И денег на него тратится значительно больше. Около 300 сериалов выходит в эфир каждый год. Какая-то часть не выходит. Можно посчитать стоимость сериала, минимальная, на мой взгляд – от 150 миллионов рублей, а стоимость платформенных сериалов может быть существенно выше.

И их столько… Понимаете, какие деньги в этой индустрии!

«В кино не бывает слова «нет»

— Создание фестиваля – это была ваша идея?

— Моя, да. Мы сотрудничаем с государством, спонсоров сейчас нет, и это сложно, потому что огромное количество нормативов существует, запретов.

Мы как-то привыкли, что на пути к реализации можно все. Например, я хочу, чтобы в кадре упал самолет. В кино не бывает слова «нет», надо, чтобы он упал. А здесь – все время слово «нет», потому что какие-то конкурсы, тендеры, потому что это бюджетные деньги, за них другая ответственность.

Если спонсор может спросить – где это будут показывать? На канале ТВЦ? А сколько будет стоить реклама? И ты просто продаешь рекламу, при этом спонсору почти все равно, что ты там делаешь. Он дает тебе деньги, потому что это коммерческий проект. А ты уже дальше делаешь то, что считаешь нужным.

— Почему именно Сахалин?

— Потому что, во-первых, в Москве и Питере и так много фестивалей проводится. А во-вторых, всем интересно побывать на Сахалине! Я общаюсь здесь с каждым, кто прилетел, а прилетает значительно меньше людей, чем я приглашаю.

«Не делайте международные фестивали»

— Что бы вы сказали человеку, решившему сейчас сделать кинофестиваль с нуля?

— Я бы попросил его не делать международные фестивали.

— Поделитесь своими советами по созданию кинофестивалей.

— В первую очередь, надо ответить на вопрос – зачем ты это делаешь? И если ты этого не понимаешь – то делать не надо. Второй очень важный вопрос – для кого ты это делаешь? Третий вопрос – где ты будешь брать деньги для фестиваля? Потому что это дорого.

Мы поддерживаем профессионализм. Это фестиваль, где приз дают за лучший продукт, а не за успех. Не за рейтинг, а за фильм. Ведь порой появляются какие-то новаторские фильмы или фильмы, опередившие свое время. И они не «заходят».

Например, совершенно чудесная картина была недавно на ТНТ – «Бедные люди». Нет рейтингов – и ставят крест на теме. Понятно, что один фестиваль не может бороться с этим, но уже начали обращать внимание на наш приз очень серьезные продюсеры. Ведь фестиваль продолжается! И призы получают все новые фильмы, артисты… У кого-то появляется больше шансов на запуск чего-то экспериментального, новаторского. Или просто хорошего.

Телевидение стремится к калькированию, тиражированию успеха. Вот получился «Холоп» — и завтра столько «Холопов» выйдет! Фантазировать некогда. И этого давно уже не делают.

— А что вы сами смотрите из многосерийных фильмов?

— Я каждый день по несколько часов смотрю многосерийное кино. Это моя работа, я продюсер, занимающийся кинопроизводством. Мне надо отслеживать, как развивается многосерийное кино. В основном смотрю хорошее.

«У нас нет 9 миллиардов долларов»

— Как считаете, почему в России нет собственного Netflix?

— Потому что у населения нет на руках девяти миллиардов долларов. Добавьте сюда другой менталитет: российский зритель привык к тому, что телевизор у нас бесплатен.

Мало, кто действительно готов покупать подписку. Да, еще недавно все платили за кабельное телевидение, но это другое. Это был миллион каналов, которые никому не интересны. А теперь это – сознательная подписка для того, чтобы развлекаться.

Чтобы тратить деньги – как на поход в кино или в кафе. Почему у нашего зрителя нет такой привычки? Потому что он привык к пиратству, привык все получать бесплатно, на Западе с этим строго.

У нас, в отличие от всего мира, телевидение показывает блокбастеры, которые никогда не идут ни на одном бесплатном канале нигде в мире. Везде показывают черно-белое барахло 30-х годов, а чтобы что-то хорошее посмотреть – заплати деньги.

Мы пожелаем фестивалю «Утро Родины» успеха – пусть российское многосерийное кино развивается и приносит радость зрителям!