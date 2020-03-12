«Сугробики»: Сергей Жигунов показал из своего окна сахалинскую зиму

Звезда «Гардемаринов» и «Моей прекрасной няни» находится в Южно-Сахалинске на фестивале «Утро Родины»

Популярный артист, продюсер, режиссер Сергей Жигунов в личном аккаунте в «Инстаграме» поделился с подписчиками видами из своего окна.

Сейчас звезда находится в Южно-Сахалинске, где принимает участие в третьем фестивале российских телесериалов «Утро Родины». За окном актера — настоящая зима, увидев которую, пожалуй, любой житель столицы захочет запечатлеть на память и поделиться.

«Сахалинские сугробики», — подписал видео Жигунов.

На опубликованных видеокадрах видны высокие сугробы Сахалинской области. Зимний пейзаж впечатлил подписчиков из европейской части страны. Они начали жаловаться, что в своих краях снега этой зимой так и не увидели.

«А в Питере травушка-муравушка», «Вот где зимушка-зима!», «У нас в Калининграде снега так и не было за всю зиму», — отписались об обстановке некоторые.

Кстати, Жигунов в этом году стал президентом кинофестиваля, посвященного отечественным сериалам. Артист даже признался, что лишь недавно пересмотрел целиком проект «Моя прекрасная няня», который был воплощен на экране 16 лет назад.