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«Сугробики»: Сергей Жигунов показал из своего окна сахалинскую зиму

Звезда «Гардемаринов» и «Моей прекрасной няни» находится в Южно-Сахалинске на фестивале «Утро Родины»

«Сугробики»: Сергей Жигунов показал из своего окна сахалинскую зиму
Актер Сергей Жигунов. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Популярный артист, продюсер, режиссер Сергей Жигунов в личном аккаунте в «Инстаграме» поделился с подписчиками видами из своего окна.

Сейчас звезда находится в Южно-Сахалинске, где принимает участие в третьем фестивале российских телесериалов «Утро Родины». За окном актера — настоящая зима, увидев которую, пожалуй, любой житель столицы захочет запечатлеть на память и поделиться.

«Сахалинские сугробики», — подписал видео Жигунов.

На опубликованных видеокадрах видны высокие сугробы Сахалинской области. Зимний пейзаж впечатлил подписчиков из европейской части страны. Они начали жаловаться, что в своих краях снега этой зимой так и не увидели.

«А в Питере травушка-муравушка», «Вот где зимушка-зима!», «У нас в Калининграде снега так и не было за всю зиму», — отписались об обстановке некоторые.

Кстати, Жигунов в этом году стал президентом кинофестиваля, посвященного отечественным сериалам. Артист даже признался, что лишь недавно пересмотрел целиком проект «Моя прекрасная няня», который был воплощен на экране 16 лет назад.

Тэги

зимаСергей ЖигуновФестиваль «Утро Родины»Южно-Сахалинск
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