«Для кого-то «там все проститутки»: Марина Зудина о съемках в сериале «Содержанки»

Актриса рассказала о работе с Богомоловым и объяснила, почему в свои 54 года выглядит так молодо.

Второй сезон сериала «Содержанки», увидевший свет в январе 2020 года, по популярности уже успел обойти первый. Тысячи поклонников продолжают смотреть его и оставляют положительные отзывы о нем в соцсетях, а рейтинг сериала на «КиноПоиске» на сегодняшний день достиг весьма приличной отметки 7.1.

54-летняя актриса Марина Зудина, которая сыграла в сериале одну из ключевых ролей, сейчас находится на Сахалине, где представляет «Содержанок» на III фестивале многосерийных художественных фильмов «Утро Родины». В рамках киносмотра Марина Вячеславовна пообщалась с журналистами Teleprogramma.pro.

Удар по «обнаженке» взяли на себя другие актрисы

В сериале Марине Зудиной досталась роль Милы — супруги чиновника жена Игоря Долгачева (его играет Сергей Бурунов). Кроме того, у нее, как и у многих других героев, имеется любовник — Кирилл. С актером Александром Кузнецовым, который в реальной жизни младше ее ровно в два раза, актрисе нужно было целоваться и даже играть постельную сцену. И она сделала это весьма талантливо.

— Марина, как вам работалось на съемках «Содержанок»?

— Мы сейчас про первый сезон говорим? Потому что они со вторым разные абсолютно. Мне было интересно работать с Костей, я с ним сделала уже семь спектаклей к тому времени. И, в принципе, это достаточно тяжелый был период . Для него – потому что он тогда ушел уже из МХАТа, и для меня был тяжелый период, и для многих, кто с ним работал. Поэтому мы встретились с ним в абсолютно другом пространстве, и это иногда тоже хорошо.

Это был его дебют в съемках многосерийного фильма. У нас был оператор, с которым мы тоже не знали друг друга, до этого он снимал какие-то фрагменты для спектаклей Кости, делал видеоряд. Среди моих партнеров тоже были люди, с которыми не была знакома. Это было сложно.

И самая большая сложность для меня состояла в том, что я всегда как бы отдельно была, и тут я пришла, и все значительно моложе меня, и мы не понимали, как друг с другом общаться, ведь мы люди с разным жизненным опытом, в том числе эмоциональным.

Но был рядом Костя и Лариса Ломакина – художница всех его спектаклей — тоже находилась на площадке. Это как-то компенсировало. Потому что у меня прекрасные партнеры были – Сергей Бурунов, Александр Кузнецов. Но они очень закрытые сами по себе.

Александр Збруев еще – он прекрасный актер и с ним у нас был человеческий контакт еще до начала съемок, потому что я видела его спектакли, он видел спектакли Кости с моим участием. Это было очень радостное общение и очень важное, мне кажется, для всех артистов, которые принимали участие в этом проекте.

— В сериале много обнаженных сцен…

— Меня обнаженную вы не увидите. В первом сезоне я лежу под простынкой, не обнажаюсь, разве что спина мелькает в кадре. Там удар взяли на себя другие актрисы.

Но вообще я хотела бы сказать о другом. Во всем, что касается чувственности, мне всегда больше интересно то, что перед этим. Как между людьми что-то возникает? Об этом больше говорят глаза, и для этого необязательно быть раздетым.

А так я лежала под простынкой и даже нельзя сказать, что я снималась в каких-то эротических сценах. Во втором сезоне немножко есть, но в меру. Я не принимала участие в съемке каких-то конкретных откровенных эротических моментов – там есть, кому это делать. Нагрузка на других артистов легла.

— В двух разных сезонах вы работали с двумя разными режиссерами — Константином Богомоловым и Дарьей Жук. В чем разница?

— Для меня разница была в том, что с Костей мы много лет знакомы, а с Дашей мы познакомились только на съемочной площадке. Это не зависит ни от пола, ни от чего-то еще.

— А художественный метод вам чей ближе?

— Костин метод я знаю, я знаю, как с ним работать. Мы на уровне интонации понимаем друг друга. Но здесь нужно подстраиваться. Это профессия – ты актриса, ты приходишь и тебе надо находить общий язык с режиссером.

У Даши есть хорошее качество – она не обижается. И когда ты задаешь много вопросов, и когда у тебя есть свое собственное мнение. Это очень хорошее качество. Она слушает, она не настаивает только на своей правоте.

А дальше все равно был момент привыкания. Есть вещи, которые изо дня в день меняются и по ним находятся точки соприкосновения. От этого никуда не денешься, но, с другой стороны, когда ты привыкаешь к чему-то идеальному, ты потом все равно приходишь на площадку и работаешь с режиссером, которого ты видишь в первый раз. И ты также приспосабливаешься.

Просто когда ты целый сезон отработал, здесь вроде та же история, но потом приходит новый режиссер и новый оператор (у нас не было Александра Симонова, потому что они делали уже другой проект), конечно, мы приспосабливались. Оператор тоже должен понять, как снимать актрису или актера, что для каждого из них хорошо и какой свет нужен. Там огромное количество персонажей и поди разберись сразу, как кого снимать.

«Никакие деньги не заменят настоящие чувства»

Многие критикуют «Содержанок» за аморальное поведение героев, перебор секса и отсутствие чистых искренних эмоций, в первую очередь, любви.

— Основная тема второго сезона? Во главе первого были деньги и разврат.

— Для меня это тема какого-то глобального одиночества. Мне кажется, что это очень актуально в любой стране, в любое время, особенно сейчас, в век Интернета и гаджетов. Очень часто эмоции уходят в виртуальное общение, на это тратится очень много эмоций.

Я завела страницу около месяца назад. Носилась с ней, как дура, целый месяц, оберегала ее, как маленького ребенка. Старалась всем отвечать, комментировать. Сейчас она начинает больше жить какой-то своей жизнью. Но, благо, я смогла почувствовать, что она меня очень сильно поглотила.

Ты вдруг начинаешь черпать эмоции не от живого общения, а именно от этого. У меня в данном случае срабатывает инстинкт самосохранения, потому что я не люблю зависимостей. Поэтому я знаю, что спокойно выйду из этой ситуации, и буду более отстраненно к этому относиться. Но в целом это очень опустошает.

Если мы говорим о сегодняшнем дне, конечно, самая большая роскошь – это личное человеческое общение. Когда ты встречаешься с человеком и можешь просто спокойно поговорить – не в СМС, не в переписке, не лайками в Instagram. Просто поговорить о чем-то – это так здорово.

Мне кажется, именно этого не хватает всем героям сериала. Люди разучиваются видеть друг друга, становятся безэмоциональными, более холодными. За каждым стоит какое-то общение в своем некоем мире. Но никакие деньги не заменят настоящих чувств, сублимация, как у меня с моей страницей, действует лишь короткое время. Сублимация – это подмена, а жизнь – она другая, жизнь – это контакт.

Мне сериал кажется актуальным. Просто все видят историю по-разному. Для кого-то «там все проститутки». Но когда мы показываем это и говорим об этом, люди будут смотреть и говорить: «Мы так не хотим». Наверное, для этого мы и делаем эту работу: чтобы люди выбирали что-то настоящее, выбирали душевную гармонию.

Секрет красоты — «гиалуронка» и ощущение гармонии

Конечно, вдову Олега Табакова не могли не спросить о том, как ей удается почти в 55 лет выглядеть настолько хорошо, что режиссеры приглашают ее играть 45-летних героинь. Оказалось, что в их семье это вполне обычное явление.

— Выглядите вы на много лет младше. Что вы с собой делаете?

— Во-первых, никто не отменял генетики. Моей маме будет 80 лет, и когда мы с ней о чем-то разговариваем, я забываю о ее возрасте. Потому что она настолько позитивна и энергична. Я воспринимаю, как будто ей максимум 65. Я сама покупаю ей что-то, и говорю, чтобы она пользовалась этим и этим, но она из тех женщин, что никогда ничем не занимаются, ничего с собой не делают.

Но она очень жизнелюбивый и позитивный человек, она никогда никому не завидовала. Мне кажется, что на втором месте после генетики стоит внутреннее состояние. Если женщина живет в какой-то жуткой дисгармонии, не верит ни во что, не верит в любовь. Я верю.

И когда что-то говорят, я очень хочу верить в то, что это настоящее. Я живу с этим ощущением глобальным. Я люблю жизнь, я люблю детей. Я умею радоваться мелочам. Мне неважно, большой букет мне подарят, или один цветочек, или просто кто-то что-то хорошее скажет. И моя мама такая же.

И, в-третьих, это работа. Нам часто задают вопрос, как вы готовитесь к проектам. Я считаю, что актриса должна быть в форме, но это вполне естественно, как утром встать, пойти умыться.

И я не открою никакой Америки, сейчас, если скажу, что сейчас очень много средств появилось, которых не было 10 лет назад, и пять лет назад, сейчас очень большие возможности у косметологов и женщины могут поддерживать себя в форме.

Первое, что назову, это, конечно, гиалуроновая кислота. Это на самом деле так. У меня лицо худое, поэтому я все время восполняю объем с помощью гиалуроновой кислоты.

Есть еще всякие лазерные пилинги, есть контурная пластика и все остальное. Я ко всему этому очень спокойно отношусь, просто сама ничем не занимаюсь до фанатизма. Если что-то корректирую, то стараюсь делать минимально. Этого требует профессия.

У меня нет такой характерности, как у некоторых актрис. Я могу сильных играть, могу резких. Но для любой роли надо хорошо выглядеть, с этим ничего не поделаешь.

Были периоды, когда я вообще не занималась ничем – не сидела на диетах, не занималась спортом. Сейчас я уже год стараюсь по чуть-чуть ходить и заниматься на беговой дорожке, заниматься плаванием.

А вам нравится Марина Зудина? И могут ли «Содержанки» своим плохим примером научить зрителя ценить хорошее?