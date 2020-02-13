Марина Зудина призналась, о чем всю жизнь сожалел Олег Табаков

Известный актер и режиссер боялся, что уйдет из жизни, когда его дети еще будут несамостоятельными.

Актриса Марина Зудина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, о чем всю жизнь жалел ее покойный супруг режиссер Олег Табаков. «Он мне всегда говорил: «Мне было бы спокойно, если бы наши дети были старше. Ты бы уже могла на них опереться», — заявила Марина Зудина. Отметим, что Павлу Табакову на момент смерти отца было 23 года, а дочери Маше одиннадцать лет. Табаков ушел из жизни в 2018 году.

Как отметила звезда, Павел сейчас уже самостоятельная личность. Ему достаются главные роли в картинах и она, безусловно, им гордится.

«Не так давно я сыграла с сыном Павлом в картине «Ампир V» по книге Виктора Пелевина. Съемки дались тяжело. Я очень волновалась, как буду рядом с сыном в кадре. Когда ты любишь человека, то во время игры в картине или спектакле надо не переступить ту грань и не рассказать что-то свое личное со сцены. Также было и с мужем. В период романа мне было проще играть с ним, чем когда мы вступили в брак». Марина Зудина

Также актриса отметила, что его сына в разное время называли селебрити. Упоминали его в таком ключе прежде всего из-за отца. «Это было словно клеймо. Но ведь Павел ничего не делал, чтобы его так называли. Ребят, я считаю, что надо просто любить друг друга», — сказала Марина Зудина.