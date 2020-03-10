Поселок в Подмосковье, пожар и кинокорм: как и где снимали сериал «Патриот»

Цветы, конфетки и поздравления в адрес прекрасной половины остались позади. Впереди хоть и короткая, но рабочая неделя, так что настраиваемся на рабочий ритм и не затягиваем с делами, чтобы успеть домой к 20:00.

Зачем? На премьеру сериала «Патриот», которая стартует на ТНТ уже сегодня вечером. В хитросплетения сюжета вдаваться не будем, наверняка история про спецназовца Саню Кучина, вернувшегося из армии в родной городок, отзовется у многих. Парень — настоящий патриот и мечтает навести порядок вокруг. Задача не из самых простых, объектов для исправления слишком много, но и Саня не лыком шит.

Teleprogramma.pro расскажет, как и где снимали сериал, что происходило на площадке, кто выполнял в кадре опасные трюки.

Актеры прошли боевое крещение

Сама идея «Патриота» зародилась у актера Алексея Базанова, вам он знаком по сериалу «Реальные пацаны» — роль полицейского Базанов — и Антона Зайцева из Good Story Media.

Для актера «Патриот» стал в каком-то смысле боевым крещением – это первый опыт Алексея в креативном продюсировании. В итоге идея прошла путь от сценария до сезона на ТНТ — съемки начались в середине июня, а завершились к декабрь — ровно сто смен.

«Идея лежала на поверхности, но почему-то ее никто не брал. Вдохновение нашли в том помешательстве на теме патриотизма, которое сегодня можно наблюдать вокруг. Но мы решили отойти от пафоса и рассказать об этом в чисто комедийном жанре», — делится Алексей Базанов.

Саню Кучина выбрали из солдат, а Анастасия Талызина стала «лимонадиком»

Режиссер сериала Николай Бурлак убежден, что «время, когда «идут на звезд» — постепенно проходит».

К тому же многие знаменитости не хотят сниматься в ситкомах. Виной всему стереотип – им до сих пор кажется, что такое кино про «смех за кадром».

— Ну и с дебютантами интереснее работать, у них глаз горит, они за тобой на любую авантюру, в них дури вагон. И они со всей авторской группой наравне болеют за успех. Опытные актёры быстрее, четче, но новичков я люблю больше, — делится режиссер.

Именно поэтому на съемочной площадке в основном молодые актеры и у каждого своя дорожка, которая в свое время привела его на кастинг.

Исполнитель главной роли Антон Жижин (Саня Кучин) на момент проб служил в армии и ролик о себе записывал в казарме. Помогали сослуживцы. В итоге Антона утвердили: парень он фактурный и с юмором. Про себя говорит: «если ко всему относиться на серьезных щах — жизнь будет очень сложной. Без юмора никуда!».

Еще один важный персонаж — брат главного героя Валера (Алексей Базанов) вовсе не планировал появляться на экране, так как был занят обязанностями креативного продюсера картины. В самый последний момент актер вышел на площадку, чтобы подменить отсутствующего коллегу и так вжился в образ, что был утвержден на роль.

Анастасия Талызина (Ленка) по своей органике актриса драматическая и в кадре пришлось серьезно трудиться, чтобы сыграть комедию. Ее героиня – взбалмошная, своенравная и мечтающая покорить Москву провинциалка.

Николай Бурлак вспоминает, что девушке было сложно перестраиваться на легкомысленный формат.

— Мы придумали кодовое слово «лимонадик». Когда я его произносил — это значило, что Насте нужно перестать «страдать» в кадре и сделать все максимально легко, подвижно, в хорошем смысле по-дурацки, — рассказывает режиссер.

Где эта улица, где этот дом

Город, в котором живут герои «Патриота» – одна из загадок, которую предстоит разгадать зрителю. Раскрываем тайну — магазин «Мечта» находится в поселке имени Тельмана.

Именно там происходит основное действие. Про «Мечту» говорим не случайно, в время съемок павильон горел. ЧП произошло летом, короткое замыкание и пламя уничтожило все внутренние декорации.

Никто из команды не пострадал, и перерыва в съемочном процессе не случилось — в этот момент по плану снимали другие сцены. А вот декораторам работы прибавилось – нужно было не только восстановить внешний вид, но и хорошенько отмыть «Мечту» о копоти.

Кстати, в этом же поселке нашлась большая дорога, которая создает ощущение окраины, панельки и пятиэтажки.

— По сценарию было теплое лето, но лето во время съемок выдалось холодным. У актеров часто шел пар изо рта. А во время сцен с обливанием (Ленка выльет пиво на Валеру) рядом дежурили ассистенты с пледами, чтобы никто не простудился, — делится Алексей Базанов.

Актеров нужно беречь

Вопрос который интересует всех зрителей — выполняют актеры трюки самостоятельно или за них это делают дублеры?

В «Патриоте» было много моментов, когда на помощь звездам приходили двойники.

Например, в первых сериях главный герой участвует в драке, а чтобы его не узнали — надевает резиновую маску с лицом президента.

— Что-то делает сам Антон, что-то дублер. Это нормально, поскольку у нас много экстремальных сцен и нам нужно беречь актеров. Малейшая травма – и съемочный процесс встанет. Еще одна экстремальная сцена — главный герой проезжает через стекло.Скажу сразу — стекло было настоящим, никто не порезался, а вместо Андрея Кучина трюк выполнил дублер, — делится с Teleprogramma.pro Николай Бурлак.

Что касается брака по звуку во время съемок, то без него обойтись почти невозможно, не вовремя залаяла собака, пролетел самолет.

— Если актер чуть запнулся, но сыграл хорошо, то, конечно, я предпочту взять в работу дубль, где он хорошо сыграл и переозвучу. Добиваться сразу на площадке идеального звука не всегда получается из-за постоянного дефицита времени, — отмечает режиссер.

Это только малая часть съемочного процесса, еще больше секретов актеры решили сохранить в тайне. Уверяют, что спойлерить в данном вопросе дело неблагодарное.

Спорить мы не стали, но успели задать несколько интересных вопросов Антону Жижину и Алене Савостовой (Катюха).

Герои ребят стали для них родными. Антон отмечает, что его персонаж «простой русский парень, чистый, неиспорченный, служил в армии, вернулся на гражданку с целью поступить в академию ФСБ».

— Близок ли мне этот герой? Да. Уже после съемок я начал замечать, что наши характеры в чем-то пересекаются, — делится актер.

И если Саня чистый и неиспорченный, то Катюха — героиня Алены Савостовой — далеко не так чиста и невинна. Она влюблена в Кучина и намерена прибрать к рукам бравого солдата.

— Катюха – дерзкая, безбашенная, любит яркую одежду, считает себя модницей. Обожает леопард, у нее даже прядь волос леопардовая. Она может хамить и обзываться. Она влюблена в главного героя Саню Кучина, пытается во всем ему угодить. Терпеть не может свою соперницу Ленку, которая очень нравится Сане – моя героиня убить ее готова! Не могу сказать, что героиня мне близка во всем, но в чем-то, конечно, я находила себя. Очень было интересно создавать этот образ и воплощать его перед камерой. Надеюсь, моя героиня получилась смешной, яркой и правдоподобной, — делится актриса.

— Случались ли внештатные ситуации? Были ли случаи, которые заставляли смеяться всю съемочную группу?

— Когда у нас была натура, то есть съемка на улице, уже наступила осень и неожиданно пошел снег – а в кадре его не должно быть, потому что мы снимали летнее время. Съемка останавливалась и нам приходилось ждать, когда снег закончится. И вот только он заканчивался, все актеры и операторы выбегали, готовые работать – и снова начинался снег. Это было мучение для всех. Еще было очень холодно, и мы все грелись в подъезде у батареи, и грели друг друга, пели песни и веселились, чтобы взбодриться. Что касается забавных моментов, то больше всего поводов посмеяться было во время съемок постельных сцен, — отмечает Алена.

Организация быта съемочной группы — особая история. Про «кинокорм» среди актеров ходят легенды. О том, как обстояли дела с питанием на площадке «Патриота», Алена и Андрей честно признаются — сытно и вкусно.

— Моя любимая буфетчица Оксана кормила меня белками и мясом, потому что во время съемок мне надо поддерживать физическую форму. Оксана это знала и сама варила мне яйца и грудку, привозила это все на площадку. Спасибо ей большое! — вспоминает молодой человек.

Алене особых условий по питанию не требовалось и девушка завтракала, обедала и ужинала вместе с остальными коллегами.

— Тот случай, когда придраться не к чему. Утром, когда я приезжала на площадку, всегда можно было вкусно позавтракать омлетом или блинчиками и выпить хороший кофе. Обеды были хорошие, я заказывала себе вегетарианскую еду. В буфете было много всего, всякие разные вкусняшки, эклеры и разные булочки с начинкой, — вспоминает актриса.

Спокойно и стабильно во время съемок было не только в буфете, но и на площадке. Хотя в актерской среде никого не удивить криками режиссера и упреками.

— В этот раз у нас никаких проблем не было. Николай Бурлак не кричал на актеров, находил со всеми общий язык. Но у меня были случаи на других проектах и в театре, когда режиссер кричал на меня и на других актеров, это очень неприятное зрелище, — говорит Алена.

Андрею повезло больше — он с грубостью режиссеров еще не сталкивался.

— Я не знаю, потому что это мой первый опыт в кино. Но могу сказать, что с Колей Бурлаком, режиссером «Патриота», мы очень быстро нашли общий язык. Наверное, он меня убьет за такие слова, он на двадцать лет меня старше и в отцы мне годится, но мы с ним были как два пацана! Все было круто! — делится эмоциями главный герой.

Выхода «Патриота» на экраны вся съемочная группа ждет с нетерпением и даже мечтает о втором сезоне. Ребята признаются, что хотели бы знать, как сложится судьба у их героев в дальнейшем.

Кстати, между съемочными днями актеры успевают следить за новостями из мира кино и шоу-бизнеса.

— За кого болели на «Оскаре» и почему?

— На «Оскаре» я болел за Хоакина Феникса и «Джокера», потому что этот фильм впечатлил меня больше других. Хотя все фильмы в этом году были достойные, — говорит Андрей.

У Алены список оказался внушительным: помимо «Джокер» она отметила работу Леонардо Ди Каприо в фильме «Однажды в… Голливуде».

— Необычный фильм «Паразиты» Пона Чжун-Хо меня впечатлил – он достоин всех премий, которые получил. «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити я посмотрела уже после вручения премии, это отличный комедийно-драматический фильм про мальчика, который выбрал себе в кумиры Гитлера. Он хочет быть его лучшим другом, а потом с ним случается множество разных событий, и все меняется в его сознании. Очень милое и доброе кино.

Кстати, сердце Андрея Жижина занято.

-Уже четыре года жанат. Супругу зовут Татьяна, она тоже актриса.

А вот Алена вопрос про личную жизнь оставила без ответа.

А вы ждете сериал «Патриот»?