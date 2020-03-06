Все по-настоящему: актер из нового проекта «Патриот» получил травму на съемках

Уже 10 марта на телеканале ТНТ начнется показ нового комедийного сериала «Патриот». Проект расскажет о жизни простого парня из глубинки страны, который возвращается со службы в армии и понимает, что в его родном городе есть много мелких недостатков, которые он способен исправить и превратить свою Родину в лучшее место на целой планете. Один из исполнителей главных ролей, актер Алексей Базанов, ответил на несколько вопросов порталу Teleprogramma.pro.

Герой Алексея — обычный охранник, каких сейчас большинство. Он не пытается что-то менять, живет, не думая о будущем, и просто надеется, что счастливые времена однажды вернутся, но сам к этому никаких усилий не прикладывает. Как признается Базанов, его персонаж совсем не похож на актера в реальной жизни.

Что примечательно, съемочный процесс проходил не в декорациях, а в настоящих условиях, то есть магазин в сериале был настоящим магазином и в реальной жизни. Так актерам было куда проще вживаться в роли. Не обошлось и без курьезных ситуаций, один из актеров не расслышал команду и случайно ударил Базанова прикладом ружья в грудь, да еще и не сдерживая силу. В итоге Алексей заработал большой синяк, но обиды ни на кого не держит.