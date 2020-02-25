Объявлена дата выхода сериала «Патриот» на ТНТ

Телеканал ТНТ объявил официальную дату выхода своего нового проекта «Патриот».

Уже 10 марта можно будет начинать следить за приключениями бойца спецназа Сани Кучина, который вернулся в гражданскую жизнь, но от армейских привычек отказываться не собирается.

Жизнь в родном поселке стабильная, так что знакомые с детства соседи будут совсем не рады новым правилам, которые привезет с собой главный герой. Ведь Саню создавали по образу и подобию древнерусских богатырей, может и не самых умных, за то несомненных патриотов.

Креативный продюсер проекта Алексей Базанов отзывается о своем детище как о чистой комедии, при этом, по его словам, будет там место и любви. Также это сериал о мечтах простого солдата, который желает лишь того, чтобы его страна была самой сильной и уважаемой на всей планете.

Главные роли в «Патриоте» исполнили Антон Жижин, Анастасия Талызина, Алена Савастова и многие другие.