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Объявлена дата выхода сериала «Патриот» на ТНТ

Новый проект канала ТНТ обещает повысить планку комедий на российском телевидении.

Объявлена дата выхода сериала «Патриот» на ТНТ
Кадр из сериала «Патриот». Фото: телеканал ТНТ

Телеканал ТНТ объявил официальную дату выхода своего нового проекта «Патриот».

Уже 10 марта можно будет начинать следить за приключениями бойца спецназа Сани Кучина, который вернулся в гражданскую жизнь, но от армейских привычек отказываться не собирается.

Жизнь в родном поселке стабильная, так что знакомые с детства соседи будут совсем не рады новым правилам, которые привезет с собой главный герой. Ведь Саню создавали по образу и подобию древнерусских богатырей, может и не самых умных, за то несомненных патриотов.

Кадр из сериала «Патриот». Фото
Кадр из сериала «Патриот». Фото: телеканал ТНТ

Креативный продюсер проекта Алексей Базанов отзывается о своем детище как о чистой комедии, при этом, по его словам, будет там место и любви. Также это сериал о мечтах простого солдата, который желает лишь того, чтобы его страна была самой сильной и уважаемой на всей планете.

Кадр из сериала «Патриот». Фото
Кадр из сериала «Патриот». Фото: телеканал ТНТ

Главные роли в «Патриоте» исполнили Антон Жижин, Анастасия Талызина, Алена Савастова и многие другие.

Кадр из сериала «Патриот». Фото
Кадр из сериала «Патриот». Фото: телеканал ТНТ

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