«Настроить рецепторы на комедию»: звезды на закрытой премьере сериала «Патриот»

10 марта сериал стартует на телеканале ТНТ. А пока портал Teleprogramma.pro готов рассказать, кто первым посмотрел комедию, в каких нарядах звездные гости пришли на премьеру и чем угощали собравшихся.

Впереди россиян ждут праздничные выходные в честь 8 Марта, а чтобы настраиваться на рабочий лад было проще, телеканал ТНТ решил выпустить в эфир новинку – ситком «Патриот».

Сериал стартует на экранах 10 марта и надо признать — у проекта есть все шансы на зрительскую любовь и симпатию.

О чем кино?

Спецназовец Саня Кучин (Антон Жижин) возвращается в родной городок и здесь парня захватывают настоящие страсти. Брат Валера (Игорь Ознабихин) – человек-проблема, друзья-полицейские – взяточники, а давняя любовь успела побывать на «Доме-2» и показать всей стране фото топлес.

Но таким Саню не напугать, он защищал Пальмиру и бывал в переплетах покруче, так что навести порядок в родном городе – это не только дело чести, но и самая заветная мечта. Конечно, одними нравоучениями и пряниками тут не обойтись — готовьтесь, в ход пойдет грубая мужская сила и специальные приемчики, которыми парень в совершенстве овладел во время службы.

Кто посмотрел первый

По традиции, перед выходом в широкий прокат новинку решили протестировать на избранных гостях. Ими стали российские актеры, певцы, блогеры.

К намеченному часу звезды начали подтягиваться в кинотеатр «Иллюзион», где были приготовлены не только зрелища, но и легкие закуски, а в бокалах пенилось шампанское.

Никаких официальных речей, поклонов и церемониальных представлений – только приятная атмосфера дружеской тусовки.

Людей оглядеть, себя показать

Наряды гости выбрали соответствующие: вечерние платья, золотые туфли и стразы остались дома, а образы были исключительно удобными и практичными.

Стоматолог Антон Криворотов — новый герой шоу «Холостяк» на ТНТ — прибыл одним из первых. Молодой человек с ног до головы был облачен во все черное, но строгий цвет никак не отразился на настроении гостя. Доктор был в прекрасном расположении духа и признался, что с удовольствием посмотрит новый сериал.

На «красной дорожке» были замечены Андрей Гайдулян с возлюбленной Александрой Велескевич. Надо признать, что на всех мероприятиях, где появляется пара, они стараются не разлучаться и часто держатся за руки.

Вот и на этот раз пара пришла крепко держась за руки….

Молодая актриса Анфиса Вистингаузен остановила свой выбор тоже на темных тонах. Девушка предпочла модные джинсы свободного кроя и ботинки на массивной подошве. А чтобы образ не был слишком тяжелым — разбавила его топом на тонких бретельках.

Актер Борис Дергачев и российский медиаменеджер Гавриил Гордеев тоже были на премьере. Первый — в качестве гостя, а второй — в качестве руководителя. Именно Гордеев представлял команду, работавшую над фильмом и актеров.

«Ребята сделали очень классную и крутую комедию. Без преувеличения всероссийский сериал!» − сказал креативный директор ТНТ Гавриил Гордеев.

Борис Дергачев и Гавриил Гордеев. Фото: ТНТ

А вот исполнительница одной из главных женских ролей — Анастасия Талызина, была в платье. Внучка знаменитой актрисы играет девушку Лену.

Блондинка — настоящая беда отца, оторва и мечтает стать звездой. А вот у Сани Кучина на ее счет иные планы — девушку он собирается не только перевоспитать, но и сделать своей женой.

«Моя героиня Ленка – из другого теста, она совсем другая, и этот опыт меня раскрепостил как актрису, дал мне много нового», — заключила девушка.

Актриса выбрала белое длинное платье на тонких бретельках, а чтобы образ не был летним, дополнила его черными ботинками на толстой подошве.

Карина Мишулина тоже была в отличном расположении духа. Посмотреть в конце рабочего дня позитивное кино — это то, что нужно для отдыха, отметила актриса.

Ее наряд на сегодня может претендовать на один из самых весенних — ярко-красная водолазка и комбинезон со свободными брюками смело можно примерить не только с сапогами, но и с туфлями. Главное, дождаться, когда на улице будет по-настоящему тепло.

А это Антон Жижин или Саня Кучин, одним словом, — главный герой. На премьеру молодой актер пришел в джинсах, зато на экране его можно будет увидеть в камуфляже и … резиновой маске с лицом Владимира Владимировича Путина.

«У нас была очень классная команда, и атмосфера была по-настоящему семейной! Я думаю, что комедия и патриотизм отлично совмещаются. Потому что если ко всему относиться на серьезных щах — жизнь будет очень сложной. Без юмора никуда! Но «Патриот» — это сериал, прежде всего, о любви: к родине, к своему двору, к друзьям, ко всем», — сказал Антон Жижин:

Арина Постникова — еще одна молодая актриса. Сейчас она задействовала в нескольких проектах. Например, в сериале «Война семей».

Девушка появилась на премьере в белом костюме, а чтобы образ не был совсем летним, она умело сочетала легкий пиджак с черным топом.

Актриса и ведущая Светлана Листова на фотосессии составила компанию молодому актеру Павлу Комарову из сериала «Жуки».

Светлана появилась в стильном брючном костюме с длинным ассиметричным пиджаком, а Павел предпочел не примерять классику и остановил свой выбор на джинсах.

Кстати, молодой человек сейчас занят в новом проекте, но подробности он пока оставил в тайне. Зато с удовольствием поделился, как готовится к предстоящему 8 Марта — подарок для своей второй половинки он предпочитает покупать заранее.

«Сейчас сложно что-то подарить. Машины, квартиры – это дорого. Наблюдаю, прислушиваюсь, но порой, когда указывают на что-то конкретное, то с удовольствием выполняю. Я сторонник того, что подарок был нужным», — говорит Павел.

Ростислав Гулбис появился на премьере с супругой. Молодые люди о чем-то болтали весь вечер и старались не привлекать к себе внимания. Кстати, пара решила совсем не экспериментировать с цветом.

А это тот, кто дал жизнь сериалу «Патриот» — режиссер картины Николай Бурлак. Его зал встретил овациями, а вот сам режиссер не очень хотел выходить на сцену.

«Ну что за подстава? Я приготовился смотреть, выпил прилично… (смеется). На самом деле для меня сегодня очень важный день, как и для многих кто здесь собрался. Важно, чтобы вы смеялись, я на вас надеюсь», — представил свою работу режиссер.

Креативный продюсер Алексей Базанов в своем приветственном слове пожелал всем «настроить рецепторы на комедию» и мы не можем не присоединиться.

Сериал «Патриот» – с 10 марта в 20 на ТНТ! К просмотру обязательно!