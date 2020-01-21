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«Работа может остановиться в любой момент»: Трухин рассказал о съемках новых «Сватов»

В Белоруссии продолжается работа над популярным сериалом, рассказал нам один из актеров шоу.

«Работа может остановиться в любой момент»: Трухин рассказал о съемках новых «Сватов»
Михаил Трухин в сериале "Ивановы-Ивановы"

Сериал «Сваты» пользуется огромной популярностью у наших читателей. Нас постоянно спрашивают про съемки нового сезона: идет ли работа и когда фильм выйдет на экраны.

Успокаиваем: работа – идет, серии снимаются, не переживайте. Нам еще раз это подтвердил актер Михаил Трухин, который появится в седьмом сезоне сериала.

Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала «Сваты»

– Я начал сниматься в «Сватах» года два назад, съемки проходили в Минске, – рассказал Трухин Teleprogramma.pro. – Потом проект остановили по неизвестным для меня причинам. Сейчас, слава богу, все возобновилось. И этого того стоит, ведь компания у нас действительно добрая и веселая.

Трухин сыграет директора сельского клуба Палыча. Это новый персонаж, в прошлых сезонах его не было. Актер признался, что коллектив принял его очень доброжелательно. Поэтому у них все получилось.

Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала «Сваты»

Кстати, писали, что сериал покинет главный герой – Федор Добронравов. И это неправда. Актер активно снимается и скоро мы его тоже увидим.

– Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было, – пояснил нам Добронравов.

О восьмом сезоне, по словам Михаила Трухина, говорить пока рано, ведь надо доснять еще седьмой. И, как мы видим, съемки могут заблокировать в любой момент. Все зависит от решений украинских властей.

Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала «Сваты»

Но мы, российские зрители, ждем выхода любимого сериала и верим, что все получится!

О сюжете нового сезона пока известно мало. Но Федор Добронравов нам рассказал, что в фильме появятся новые актеры, которые сыграют молодых Ивана и Валентину Будько.

В седьмом сезоне мы также увидим подросшую Надю Буханкину, дочь Митяя и Ларисы. Эту роль исполнит юная актриса Соня Кравчук. Девочке всего восемь лет, а она уже снялась в четырех фильмах.

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Тэги:

Михаил ТрухинСваты 7 сезонсериал СватыФедор Добронравов
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«Работа может остановиться в любой момент»: Трухин рассказал о съемках новых «Сватов»
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