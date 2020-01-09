«Сваты» порадуют появлением в сериале нового детского персонажа

Появления ребенка зрители ждут в седьмом сезоне, съемки которого проходят в реальном времени.

В седьмом сезоне «Сватов» появится новый детский персонаж. Сей факт анонсировали создатели одного из самых популярных отечественных сериалов за последние несколько лет.

Отмечается, что сейчас авторы телепроекта занимаются съемками очередной части. Акцент в ней будет сделан на прошлом любимых персонажей. Так, зритель сможет познакомиться с молодой Валентиной Будько. Ее роль доверили исполнить 13-летней Марии Тарасовой.

INC-News уточняет, что «помолодеет» и Иван Будько — его сыграет сын актера Федора Добронравова, Виктор. Окончательно появление молодого Будько в сериале пока не утверждено, именно поэтому создатели ленты говорят лишь об одном персонаже детского возраста.

Отметим, что 13-летняя Мария Тарасова уже имеет немалый опыт съемок за плечами. В ее биографии значатся такие сериалы, как «Ведьма», «Будь что будет», «Дом, который».