«Сколько раз меня «хоронили»!»: Добронравов рассказал о судьбе сериала «Сваты»

Уж чего только не говорят в последнее время про популярный сериал «Сваты». В Интернете то и дело появляется информация о том, что выход нового сезона отложили на неопределенный срок из-за сложностей в отношениях между Россией и Украиной.

Зима – близко!

Говорить-то, понятно, можно что угодно, вот только шестой сезон как сняли шесть лет назад — так мы до сих пор не увидели продолжение. Журналисты Teleprogramma.pro позвонили актеру из «Сватов» Федору Добронравову, чтобы узнать, на какой стадии находятся съемки седьмого сезона.

«Про нас постоянно придумывают слухи, не верьте! – говорит нам Добронравов. – Съемки начнутся в ближайшее время в Белоруссии. Просто по сюжету в фильме должна быть зима, много снега, вот и ждем».

Дом из сериала не горел

Федор Добронравов также опроверг информацию о том, что под Киевом сгорел дом, в котором снимали шестой сезон сериала. Журналисты сообщали, что якобы инцидент произошел из-за неисправного кондиционера.

«Людям делать нечего, вот и пишут, из ничего создают миф. Я уже так устал от вранья. Сколько раз меня «хоронили», вы даже не представляете. И я считаю, что ложь должна наказываться по закону.

Ну, как я объясню своим родственникам, что я жив и здоров? А если не дай Бог что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы «госпитализации» или тьфу-тьфу «гибели»? Кто будет за это отвечать? Писали даже, что у меня роман с Татьяной Кравченко. От всего этого обидно и больно».

Актерский состав сериала не изменился

Говоря о съемках нового сезона сериала «Сваты», Федор Добронравов подчеркнул, что основной актерский состав не изменился, однако в фильме появятся новые герои.

«Это будут и известные актеры, и молодые. Сами все увидите!» — подытожил Добронравов.

Напомним, шестой сезон «Сватов» снимали на Украине, однако из-за украинского кризиса съемки фильма перенесли в Белоруссию. Работа идет полным ходом: снимают в центре Минска, в деревне Дудичи, в гольф-клубе, на БелАЗе, в имении Огинского в городке Залесье, в Логойске.

Выход картины запланирован в 2020 году.