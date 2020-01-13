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Федор Добронравов: «Если бог даст, то сериал выйдет в 2021 году. Молимся»

В седьмом сезоне появятся новые персонажи.

Федор Добронравов: «Если бог даст, то сериал выйдет в 2021 году. Молимся»
Кадр из сериала "Сваты"

Съемки нового сезона многострадального сериала «Сваты» наконец стартовали. На этот раз нам покажут главных героев в молодости.

Роль молодого Ивана Будько сыграет сын Федора Добронравова Виктор, а молодую Валюху представит актриса Дарья Рыбак.

– Сын сказал, что съемки прошли хорошо, режиссер доволен, – рассказал Teleprogramma.pro Федор Добронравов.

– А вы сами видели его работу? – поинтересовались мы.

Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала «Сваты»

– Нет, пока не видел! Это же кино! Актеры могут сниматься в одном фильме и никогда друг друга при этом не увидеть. Так часто бывает. Поэтому что у них получилось – для меня будет таким же сюрпризом, как и для вас, – поделился актер.

Сериал сейчас активно снимается в Белоруссии. Если все пойдет по плану, то седьмой сезон зрители увидят в следующем году.

– Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было, – пояснил нам Добронравов.

Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала «Сваты»

Кстати, в новом сезоне появится новый персонаж, которого представит знаменитый «мент» Михаил Трухин. Актер сыграет директора сельского клуба Палыча. Под его чутким руководством в одном из эпизодов пройдет радостное мероприятие: свадьба внучки Жени и ее иностранного жениха Джека.

Недавно в интернете обсуждали, что сериал «Сваты» собираются переименовать и сделать из него новый проект. Нет, дорогие читатели, седьмой сезон выйдет под родным названием точно. А дальше уже будет видно.

Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала «Сваты»

Напомним, шестой сезон «Сватов» снимали на Украине, однако из-за украинского кризиса съемки фильма перенесли в Белоруссию. Работа идет полным ходом: снимают в центре Минска, в деревне Дудичи, в гольф-клубе, на БелАЗе, в имении Огинского в городке Залесье, в Логойске.

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Тэги:

Виктор ДобронравовМихаил ТрухинСваты 7 сезонСериал "Сваты"Федор Добронравов
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Федор Добронравов: «Если бог даст, то сериал выйдет в 2021 году. Молимся»
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