Историк: «Ватикан мог разрешить съемки «Нового папы» ради собственного пиара»

В продолжении полюбившегося зрителю сериала с Джудом Лоу в главной роли зрители увидели разврат, борьбу за власть и даже пародию на папу римского Франциска.

Интригующая концовка сериала «Молодой папа», увидевшего свет в 2017 году, позволила итальянскому режиссеру Паоло Соррентино снять продолжение этой острой сюрреалистической драмы с Джудом Лоу в главной роли.

Второй сезон, получивший название «Новый папа», 11 января 2020 года вышел на канале HBO. Пока это лишь первые серии, но зрители, посмотрев их, и до этого — официальный трейлер, уже поняли, что их ждет.

Еще больше эротики, больше грехов, больше насмешек над реальным миром. Поклонникам Соррентино «Новый папа» явно понравится, тем более, что и список звезд сериала пополнился: пару Джуду Лоу теперь составляет еще один знаменитый актер — Джон Малкович.

Российские фанаты этой истории уже успели высоко оценить увиденное.

«Это просто один из лучших сериалов. Самая главная причина , по которой стоит смотреть его — даже не Джуд Лоу (просто великолепный в этой картине), а невероятные диалоги, в которые нужно вслушиваться и понимать, сколько в них юмора — не глупого, а тонкого, английского, хоть сериал и итальянский, философские высказывания. А как полностью меняется представление о церкви в целом, все эти закулисные интриги в Ватикане, эстетика всего сериала. Никогда не видела более привлекательной внешне картины. В общем, обязателен к просмотру», — пишет в Instagram пользователь @_t_atiya.

Портал Teleprogramma.pro решил обсудить жизнь вымышленного папы римского Пия XII с историком, а также рассказать вам о том, как разворачиваются события в новом сезоне. Осторожно, спойлеры!

Живее всех живых

«Молодой папа» закончился тем, что главный герой в конце выступления перед верующими в Венеции заметил в толпе своих родителей, которые бросили его, мальчишку, много лет назад. Расчувствовавшись, глава Католической церкви теряет сознание и впадает в кому.

И вот, мы уже смотрим «Нового папу». Ленни Белардо сделали пересадку сердца и она была успешной. Тем не менее, надежды на его возвращение к жизни практически нет, не приносит пользы даже молитва сотен верующих на площади Святого Петра. Тем временем, обстановка в мире накаляется, исламские террористы сыплют угрозами и у Церкви нет главы, способного всему этому противостоять.

Кардиналы решают собрать конклав и выбрать нового понтифика. Сговорившись, они выбирают Дона Томмазо — бывшего исповедника Белардо и всего Ватикана.

В образе нового папы римского Франциска II зрители легко могут разглядеть внешность и повадки настоящего папы Франциска (Хорхе Марио Бергольо), вот только в итоге похожий на него персонаж оказывается куда более умным и хитрым — он не собирается быть марионеткой в руках кардиналов и намерен вести свою собственную игру. Однако, ему не суждено долго быть папой…

Следующим подходящим кандидатом, по мнению заговорщиков от церкви, становится светский кардинал из Великобритании, сэр Джон Брэннокс (Джон Малкович). Конклав выбирает его, но тут выясняется, что и папу Пия XII рано решили списать со счетов. Безнадежный, казалось бы, больной, возвращается к жизни и намеревается вернуть себе папский престол.

То, чего не может быть

А есть ли в фильме хоть что-то, похожее на правду? На соответствующий вопрос нам ответил доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. Герцена Алексей Гайдуков.*

— Чисто теоретически возможно ли, чтобы на папский престол сел мужчина, не достигший даже 50-летнего возраста?

— В средние века такие случаи были, но сейчас это невозможно. Есть определенные цензы, какие-то официальные правила и требования. Но, в любом случае, это в некотором смысле пародийный фильм и он не имеет никакого отношения к реальности.

— В сериале «Новый Папа» Белардо впадает в кому и еще до его кончины конклав выбирает нового понтифика.

— Формально в средние века был период, когда у власти были два папы – Папа и Антипапа, и однажды даже три папы было одновременно. Но это скорее прецеденты, которые демонстрировали неработоспособность системы.

Даже есть легенда, согласно которой на место Папы была избрана женщина, но это, конечно, мифология, вроде того, что Ленин был девочкой. Сейчас есть определенная юридическая система, не позволяющая сделать ничего подобного. Тем более в нынешних условиях, когда многие моменты очень четко кодифицированы.

— «Молодого Папу» снимали в специально выстроенных для этого декорациях, «Нового папу» Ватикан разрешил снимать непосредственно на своей территории, так, в ноябре 2018 года съемки велись аж в Соборе Святого Петра. Для чего Церкви это понадобилось?

— Я думаю, что это элемент какого-то пиара. Нынешний папа, Франциск, стоит на популистских позициях, поэтому повышение уровня информированности и представление его в Ватикане, в папской курии – это очень важная задача. И хотя, как я сказал, это некий пародийный сериал, позитивные моменты там все же есть. Даже если поведение главного героя разбивает представление о том, что должен делать папа.

— Когда выбирают настоящего папу римского, имеют ли место интриги, подкупы, шантаж или еще что-то?

— История нам рисует много всяких примеров. Можно вспомнить такого персонажа как Борджиа, который оказался на престоле. Про него есть отдельный сериал, как вы помните. Избрание главного лица – это всегда определенная внутренняя конкуренция. Порой конклав собирался и было заранее понятно, кого выберут папой, но все равно это определенное противостояние, выяснение каких-то политических моментов.

Когда избрали Кароля Войтылу, известного как Папа Иоанн Павел II, это стало для многих неожиданностью, ведь ожидали, что понтификом станет итальянец. Это был первый прецедент. Когда избрали нынешнего папу, тоже не ожидали, что это будет человек с другого континента. Сейчас вопрос стоит: может ли быть избран папой римским человек другой расы, темнокожий, к примеру.

Есть политические моменты, затрагивающие общие вопросы – кто это будет и от какого народа, а есть вопросы, касающиеся сугубо практических вещей. К примеру, предыдущий папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) – интеллектуал, очень много знающий, но оказавшийся в возрасте и вынужденный, в связи с этим, отречься от престола.

Безусловно, у разных «группировок» внутри церкви есть свои интересы. Но в целом задача совершенно другая – чтобы был человек, который возглавит церковь, определил ее единство и «выживание» в условиях сложных политических отношений современного мира. Самое главное в эпоху постмодерна – чтобы церковь сохранила свое единство.

— Герой Джуда Лоу в сериале – не просто очень молодой папа римский, он еще и американец.

— В реальности такого не было и даже быть не могло до определенного момента. Америка изначально формировалась как протестантская страна, а традиция, напомню, изначально была итальянская.

Где смотреть сериал «Новый папа»

Сериал Паоло Соррентино «Новый папа» состоит из 9 серий. Новые эпизоды попарно будут появляться по воскресеньям на онлайн-сервисе Amediateka Home of HBO. Хотите посмотреть сериал онлайн, но еще не зарегистрированы на сайте? Вы можете пройти нехитрую процедуру регистрации и, прикрепив банковскую карту, получить неделю бесплатного пробного периода. Промокод для этого не требуется. Если вы не планируете пользоваться сервисом в дальнейшем, не забудьте зайти в настройки и отключить автопродление подписки, в противном случае через семь дней с карты спишется абонентская плата за месяц.

График выхода серий:

11 января — 1 и 2 серии;

18 января — 3 и 4 серии;

25 января — 5 и 6 серии;

1 февраля — 7 и 8 серии;

9 февраля — 9 серия.

А вы собираетесь смотреть сериал «Новый папа»?

CПРАВКА

Гайдуков Алексей Викторович — доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. Герцена, автор множества научных публикаций, член Российского объединения исследователей религии (РОИР) (с 2007 г.). Опыт работы — 23 года.