В продолжении «Молодого Папы» Джуд Лоу схлестнется с Джоном Малковичем

В Сети появился расширенный трейлер сериала «Новый Папа» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях. Эта картина станет прямым продолжением «Молодого Папы», который вышел три года назад. По сюжету предыдущего сериала, главный пост в Ватикане занял 47-летний архиепископ Нью-Йорка (Джуд Лоу). В новой должности священник проявляет неожиданные своенравие, независимость и жёсткость. Многие влиятельные фигуры ставят ему палки в колеса, но понтифик справляется со всеми трудностями.

В «Новом Папе» на смену предыдущему герою, впавшему в кому, приходит следующий глава Ватикана (Джон Малкович). И, судя по трейлеру, этот сериал будет таким же нескучным, как и предыдущий. По крайней мере, в нем засветились неоновый крест и обнаженная женщина. Ну а главная интрига, которую задает видео, — приход в сознание предыдущего понтифика, который повлечет за собой борьбу за власть между двумя Папами.

Кроме двоих вышеназванных актеров, в новой картине снялись Мэрилин Мэнсон, Шэрон Стоун и российская актриса Юлия Снигирь. Премьера состоится уже в текущем месяце на британском телеканале Sky Atlantic и в начале 2020 года — на HBO.