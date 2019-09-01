Джуд Лоу раскрыл подробности сериала «Новый папа»

На 76-м Венецианском кинофестивале накануне состоялась пресс-конференция, в которой участвовал Джуд Лоу. Во время общения с журналистами он поведал о съемках сериала «Новый папа», продолжении картины «Молодой папа».

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В конце первого сезона понтифик Ленни (его играет Лоу) впадает в кому. По сюжету, пока главный персонаж не может выполнять свои обязанности, в Ватикане выбирают другого папу. И герою крайне трудно принять сложившуюся ситуацию.

«И мне было интересно это сыграть», — пояснил гость кинофестиваля..

Ранее в Сети появился короткий тизер «Нового папы». В ролике Джуд Лоу в плавках проходит по пляжу мимо множества девушек, которые не могут отвести от него взгляд. Конечно, один из вопросов на пресс-конференции касался этой сцены. Он вызвал у британского актера улыбку.

«Это самый маленький костюм, который мне когда-либо приходилось носить на съемках», — с иронией отметил артист, добавив, что отрывок снимали в апреле, когда было, мягко говоря, нежарко.

Нужно сказать, что на встрече говорили не только о новом сезоне сериала, а обсуждали все творчество Джуда Лоу, в частности, его роль в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». В картине он сыграл молодого профессора Дамблдора. Его попросили сравнить эти роли.

«Оба героя предлагают мне, как актеру, поле для исследований», — ответил на вопрос актер.

Добавим, зрители познакомятся с продолжением «Молодого папы» грядущей зимой.