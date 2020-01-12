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Создатель головных уборов для «Молодого Папы» разбогател после съемок

По словам Джуда Лоу, мастеру стали поступать заказы от кардиналов и епископов со всего мира.

Создатель головных уборов для «Молодого Папы» разбогател после съемок
Джуд Лоу. фото: кадр из сериала "Молодой Папа"

Сериал «Молодой Папа» оказался очень успешным. Зрителям понравилась игра актера Джуда Лоу, который смог перевоплотиться в нарцисса, человека, одержимого демонами со своими недостатками. Британец блестяще сыграл Папу Римского, сработался с режиссером Паоло Соррентино и обрел новых поклонников. При этом картина о религии и церкви была так хорошо сняла, что никого не оскорбила.

На днях состоялась премьера продолжения сериала, получившего название «Новый Папа». Джуд поговорил о съемках в картине с корреспондентом портала Teleprogramma.pro. Он признался, что католики положительно отреагировали на творение Соррентино.

«Они поняли, что у нас не было цели пристыдить или унизить церковь. Или как-то судить ее. Думаю, у Паоло получилось исследование католической веры — он как бы подносит зеркало церкви, и, по-моему, она это оценила», — считает актер.

Более того, он признался, что этот проект позволил стать богатым мастеру, который создавал для него головные уборы. В сериале он появляется в причудливых шляпах с прямыми полями и в пилеолусе — специальной шапке священника. По словам Лоу, создателю этих головных уборов, после фильма начали поступать заказы от кардиналов и епископов во всем мире.

«Он заработал кучу денег! То епископ из Конго, то кардинал откуда-нибудь из Латинской Америки заказывают ему большую фиолетовую шляпу или маленькую черную», — поделился артист.

Добавим, что в большом интервью для портала Teleprogramma.pro Джуд поведал о работе с Джоном Малковичем, съемках сериала, а также он высказал свое отношение к истории с Харви Вайнштейном и рассказал, как прошла его свадьба с молодой возлюбленной Филиппой Коэн.

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Тэги:

Джуд Лоумода и стильСериал "Молодой Папа"Сериал «Новый папа»
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Создатель головных уборов для «Молодого Папы» разбогател после съемок
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