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Создатель сериала «Чернобыль» рассказал о вырезанной сцене

Сейчас сценарист жалеет, что она не вошла в итоговый вариант.

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал о вырезанной сцене
Кадр из сериала HBO «Чернобыль».

48-летний сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль» от HBO, рассказал о сцене, которую пришлось вырезать из итоговой версии картины. В интервью журналистам The Hollywood Reporter, он отметил, что команда проекта старалась быть максимально точными с фактами, хотя кое-что приходилось менять в угоду хронометража.

Создатели картины сняли одну сцену, которая не попала в финальный вариант, но Мейзин хотел бы ее оставить.

«Во втором эпизоде персонаж Эмили Уотсон приходит к партийному чиновнику, и тот говорит, что проблемы нет. А затем была сцена, на которой мы видим, что он все-таки звонит по телефону и просит начальство отменить парад 1 мая в Минске из-за загрязнения воздуха, но они не разрешают. В итоге он ничего не может с этим поделать и вынужден сам идти на парад», — рассказал сценарист.

Добавим, что мини-сериал «Чернобыль» показали в мае 2019 года. Он получил очень хорошие отзывы критиков по всему миру, но на территории стран СНГ зрители нашли в нем ряд нестыковок.

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Сериал "Чернобыль"

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Создатель сериала «Чернобыль» рассказал о вырезанной сцене
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