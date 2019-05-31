Где правда и ложь в сериале «Чернобыль»: отвечают ученые, публицисты, историки

Анатолий Вассерман о сериале «Чернобыль»: «Если англосаксы что-то сняли о русских, то это заведомо не соответствует истине»

В последнее время минисериал от НВО «Чернобыль» бьет все рекорды популярности: его рейтинги побили даже нашумевшую «Игру престолов». Тема затронута горькая, потому возникает масса вопросов к создателям.

Насколько правдиво показана катастрофа, которую академик Легасов назвал надпланетарной?

С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло более 33 лет, но остались еще живы те, кто был свидетелем той трагедии. И сейчас их свидетельства порой расходятся с тем, что показано в сериале. Существует множество версий того, почему все происходило именно так, а не иначе.

Все версии рассмотреть в рамках сериала невозможно. Но корреспонденты портала Teleprogramma.pro решили выяснить у знающих людей, насколько можно верить картинке от НВО.

Наш спецкор Екатерина Нестеренко связалась с Денисом Вишневским – специалистом по зоне отчуждения, начальником лаборатории радиоэкологии.

Ситуация изложена грамотно и доступно

— Денис Александрович, вы смотрите сериал «Чернобыль»? Насколько грамотно изложена ситуация? Что было на самом деле?

— Да, смотрю. Думаю, ситуация изложена настолько грамотно и доступно, насколько позволяет формат сериала. Понятно, что все происходящее ужали до нескольких линий, иначе было бы слишком много действующих лиц. Но передали атмосферу, дух времени и дух самой ситуации – авторы с этим справились.

Визуализация там вообще фантастическая. Снять так, чтобы было понятно, интересно и зрелищно: то же самое тушение пожара в этом энергоблоке. Нахождение людей на контрольном пункте… Эвакуация людей из Припяти… Может где-то было не похоже на Припять – но не в этом дело. Авторам удалось передать атмосферу, и с этим они справились отлично.

Произошел пересмотр философии безопасности

— В сериале говорится о том, что аварии можно было бы избежать, если бы в свое время не засекретили исследования Волкова, а точнее, его отчет об аварии на Ленинградской АЭС в 1975 году. Существуют ли эти документы сегодня? Рассекречены ли они? Учтены ли те ошибки на сегодняшний день?

— Вы знаете, на сегодня Чернобыльская авария – одна из самых исследованных аварий в мире. Все что можно – неоднократно исследовалось, доклады в МАГАТЭ шли и в 90 годах.

Потом развалился Союз, идеологию уже не нужно было прикрывать, поэтому, думаю, все было рассекречено и изучено. Ведь осмысление трагедии уже было не на уровне технических специалистов. Здесь уже осмысление касалось и историков – это ведь была знаковая авария, затронувшая всю цивилизацию.

Последствия от нее были немедленными и очень явными. Во всем мире тут же затормозилось развитие ядерной энергетики. Произошел пересмотр философии безопасности. Возведение АЭС и использование атома многократно возросло в цене именно из-за того, что в строительство станций теперь закладывается огромное количество средств для обеспечения надежности.

Игналинскую станцию остановили, хоть она вполне могла работать, никому ничего не грозило, но это уже – политические игры. Выведение из строя АЭС стало условием вступления Литвы в Евросоюз.

Самым сложным в подобной ситуации было принять то, что случился взрыв. АЭС – это не только труба без дыма и реактор со стержнями, в котором вроде бы нечему взрываться. Это огромное количество узлов и агрегатов, в том числе, есть и воспламеняющиеся вещества, и водород, и трубы высокого давления, и высокотемпературные блоки. Взрываться там есть чему. Просто не было еще прецедента.

Никто в свое время не мог подумать, что самолеты можно использовать для того, чтобы протаранить башни-близнецы в центре мегаполиса. Поэтому до того, как в башни был направлен второй самолет, все думали, что это случайность. Оказалось – нет. Так и со взрывом на ЧАЭС, никто не мог принять самого факта взрыва.

На случай таких происшествий существует регламент: немедленно устранять от решения проблем руководство объекта. И это не для того, чтобы снять с них ответственность, а из-за того, что начальство всегда будет цепляться за какую-то удобную, спасительную для себя версию.

Зона отчуждения – это навсегда

— Скажите, насколько заражены окрестности Чернобыля? Когда эта земля перестанет быть опасной для проживания?

— Ну, тут никакой тайны не делали, все было в советских газетах. Сначала были все эти короткоживущие элементы, а потом, с конца 80, начала 90 годов остались средне- и долгоживущие изотопы: цезий-137, стронций-90 и группа трансурановых элементов, три плутония и америций.

Их период полураспада составляет десятки тысяч лет, так что… А америций-241 до сих пор вырабатывается в результате распада плутония. И его максимум будет накоплен к середине этого века. Так что надо принять, что зона отчуждения – это навсегда.

«Атомная станция не может взорваться, но ее могут взорвать»

Следующим нашим собеседником стал историк и публицист Юрий Емельянов. И вот, что он ответил на наш вопрос о реальности взрыва на АЭС:

— Мой отец в свое время плотно занимался вопросом эксплуатации атомных станций. И он в одной из своих книг написал: «Атомная станция не может взорваться, но ее могут взорвать». Когда эта книга уже выходила в печать, ему пришлось срочно вымарывать и заменять эту фразу – пришло распоряжение сверху. Но я не могу привести технического обоснования этого его вывода.

Уже ведь были аварии на других станциях. Славский (4-й Министр (председатель госкомитета) среднего машиностроения СССР — прим. ред.) помешал развитию пожара на Обнинской станции и пострадал на этом. И вот тогда у атомщиков сложилось впечатление, что взорваться ничего не может. Но, повторюсь, я не специалист, для того, чтобы что-то утверждать, нужно быть физиком и атомщиком-практиком.

Дозвонившись до известного политолога и публициста Анатолия Вассермана, мы были немало удивлены.

Мы задали ему вопрос о судьбе академика Легасова, который в сериале якобы не выдержал правды, наговорил ее на диктофон, спрятал запись и повесился. Действительно, во вторую годовщину аварии на ЧАЭС академика нашли в петле.

Но у следствия возникло множество вопросов относительно обстоятельств смерти Валерия Алексеевича. В пользу умышленного убийства говорит и использование альпинистского троса, и профессионально завязанная петля, и подчищенные аудиозаписи, которые Легасов не прятал, в отличие от героя фильма.

Кто убил академика Легасова?

— Анатолий Александрович, как вы думаете, какая из версий обстоятельств смерти академика Легасова верна?

— Думаю, что не верно ни то, что показано в сериале, ни то, что сейчас выдается в качестве материалов следствия. Во-первых, Легасов правду не прятал, он ее публиковал разными способами, включая статьи в более чем общедоступной газете «Правда».

Во-вторых, никаких сверхъестественных откровений ему и не нужно было делать – обстоятельства этого дела раскрыты вполне подробно как для советских граждан, так и для зарубежных специалистов.

В частности, доклады, сделанные под руководством того же академика в МАГАТЭ, проверенные специалистами этого самого агентства и признанные ими в высшей степени профессиональными и достоверными.

В-третьих, материалы уголовных дел и экспертизы уже были рассекречены в постсоветское время, и было обнаружено, что никаких серьезных расхождений между ними и тем, что публиковалось по горячим следам, не было.

Были какие-то мелкие уточнения, но они не поменяли картину. Должен сказать, что я и сам по первым же газетным публикациям разобрался в том, что именно произошло, именно с физической и технической стороны дела. И последующие публикации подтвердили мои рассуждения. Так что скрывать там было нечего и незачем.

Поэтому любое конспироложество вокруг этой трагедии – это всего лишь способы подзаработать самим и сбить с толку других.

Если англосаксы что-то сняли о русских, то это заведомо не соответствует истине.

— Насколько вообще скрывали правду об этой аварии? И можно ли верить событиям из сериала?

— Я очень плотно занимался этим вопросом. Изучал и сравнивал публикации и узкоспециализированные материалы тех лет и проведенных впоследствии экспертиз и исследований.

И могу сказать, что расхождений между изученным и напечатанным в советское время и современными изысканиями практически нет.

Не было расхождений даже в медицинской статистике, приведенной сначала советскими врачами, а потом и врачами постсоветского периода, когда модно было пугать людей «совковыми» ужасами.

Даже при том, что катастрофа была действительно громадная и подобных катастроф еще не было на Земле, и никто не понимал, как с этим справляться. И академик Легасов был в числе тех, кто практически наощупь искал пути к тому, чтобы справиться с этой катастрофой.

Вообще, можете исходить из того, что если англосаксы что-то сняли о русских, то это заведомо не соответствует истине. И не потому, что они нас не любят, а просто потому, что англосаксонская и русская цивилизации формировались в разных условиях, развивались совершенно разными путями и они попросту не могут нас понять. Поэтому судят со своей колокольни.