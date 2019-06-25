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Джордж Мартин считает, что сериал «Чернобыль» достоин «Эмми»

Американский писатель поделился своим мнением о нашумевшем британском проекте.

Джордж Мартин считает, что сериал «Чернобыль» достоин «Эмми»
Кадр из сериала "Чернобыль" (2019)

Британский сериал «Чернобыль» обсуждается критиками и зрителями в разных частях мира. У картины появились и хейтеры и поклонники, но последних гораздо больше. Так, например, недавно Иван Ургант похвалил создателей проекта за проделанную работу.

К числу поклонников присоединяются и мировые звезды. О своих впечатлениях после просмотра «Чернобыля» рассказал известный американский писатель Джордж Мартин, написавший романы «Песнь льда и пламени» — именно они легли в основу такой махины как «Игра престолов». По мнению писателя, сериал HBO достоин премии «Эмми».

«Страшный, захватывающий, душераздирающий. Если он («Чернобыль» — Прим.ред.) не выиграет грузовик с «Эмми», в Голливуде нет справедливости», — написал Мартин у себя на странице в Twitter.

Он также похвалил Джареда Харриса за его талантливую актерскую игру в картине. Напомним, Харрис исполнил роль научного сотрудника Валерия Легасова.

Отметим, что ранее сериал раскритиковали российские коммунисты. Они обвинили создателей в искажении фактов и недостоверном изображении морального климата в советском обществе.

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«Чернобыль»Джордж МартинСериал "Чернобыль"

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Джордж Мартин считает, что сериал «Чернобыль» достоин «Эмми»
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