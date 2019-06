Джордж Мартин считает, что сериал «Чернобыль» достоин «Эмми»

Британский сериал «Чернобыль» обсуждается критиками и зрителями в разных частях мира. У картины появились и хейтеры и поклонники, но последних гораздо больше. Так, например, недавно Иван Ургант похвалил создателей проекта за проделанную работу.

К числу поклонников присоединяются и мировые звезды. О своих впечатлениях после просмотра «Чернобыля» рассказал известный американский писатель Джордж Мартин, написавший романы «Песнь льда и пламени» — именно они легли в основу такой махины как «Игра престолов». По мнению писателя, сериал HBO достоин премии «Эмми».

«Страшный, захватывающий, душераздирающий. Если он («Чернобыль» — Прим.ред.) не выиграет грузовик с «Эмми», в Голливуде нет справедливости», — написал Мартин у себя на странице в Twitter.

Binge-watched @HBO‘s CHERNOBYL. Terrifying, exciting, heartbreaking. If this one does not win a truckload of Emmys, there is no justice in Hollywood. And special shout out to the talented @JaredHarris for his amazing performance … pic.twitter.com/07hxV0loj9

— George RR Martin (@GRRMspeaking) June 25, 2019