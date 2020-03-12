«Просто какие-то фрики»: певец Данко пророчит Little Big последнее место на «Евровидении»

Звезды российского шоу-бизнеса поделились мнением о рэйв-группе, которая скоро поедет на конкурс в Нидерланды.

Уже в мае в Нидерландах состоится музыкальный конкурс «Евровидение». Каждый год Россия отправляет лучшего артистка покорять мировую аудиторию. Сергей Лазарев в 2019 году во второй раз отправился на конкурс и вновь оказался в шаге от победы.

А теперь на песенные соревнования отправится неординарная рейв-группа Little Big, которую многие знают по хиту Skibidi. Многие звезды, включая Яну Рудковскую, Дину Гарипову, считают, что у яркого коллектива есть все попасть в пятерку лучших.

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Однако не все так позитивно отнеслись к тому, что Little Big представит Россию на конкурсе. Валерий Сюткин не испытывает восторга от песне провокационной группы. При этом он не исключает того факта, что из-за коронавируса «Евровидение» могут отменить.

«Все, что угодно может произойти. Но для этого надо, чтобы конкурс состоялся», — подчеркнул артист.

А Александр Фадеев, известный как певец Данко, и вовсе уверен, что Илья Прусикин и его коллеги никого не впечатлят и займут последнее место. Он убежден, что на этом международном конкурсе победителя определяют заранее.

«Шансов никаких. Ведь это политический конкурс», — заявил Данко.

При этом он подверг критике и саму группу. Певец отметил, что все песни, кроме Skibidi, у них неудачные. «Жесткая пошлятина», — подметил он.

«Вокала никакого, просто какие-то фрики. И это лицо России. Считаю, что это дно, ниже уже некуда», — высказался артист.

Он считает, что достойно представил бы нашу страну на конкурсе 25-летний певец и композитор Димаш.

Данко пояснил, что у молодого певца есть и голос и внешность, да и показать его «не стыдно». При этом артист понимает, что на «Евровидении» зачастую побеждают не за чет вокальных данных, а благодаря фееричному шоу. Узнать другие мнения артистов о Little Big можно в материале портала Teleprogramma.pro.