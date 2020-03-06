Киркоров объяснил, почему в прошлом году на «Евровидение» поехал Лазарев, а не Little Big

По словам поп-короля, они уже начали подготовку к конкурсу.

Певец Филипп Киркоров объяснил, почему в прошлом году на «Евровидение» отправился во второй раз музыкант Сергей Лазарев, а не молодая питерская группа Little Big. Отметим, что музыканты изъявляли желание отправиться на конкурс, но, как сказал поп-король отечественной эстрады, они опоздали с заявкой.

«Вопрос к телевизионным руководителям, если что. Решение по Лазареву уже было, но оставалось до поры до времени секретным — до официального объявления. Мы уже начали подготовку — тихо, без публичной огласки, никому ничего не говорили». Филипп Киркоров

По словам Киркорова, в какой-то момент ему позвонил шоумен Александр Гудков. Именно он озвучил мысль послать на «Евровидение-2019» команду из Санкт-Петербурга. В этот момент, по словам поп-короля, он расстроился. Сказал, что уже поздно.

При этом Филипп Киркоров отметил, что ребята ему нравятся. В то же время сам он рекомендовал, чтобы на конкурс поехал именно Лазарев, сообщает «Московский комсомолец».