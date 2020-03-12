«Должны попасть в пятерку»: звезды о шансах Little Big на «Евровидении-2020»

Портал Teleprogramma.pro выяснил, что далеко не все российские артисты верят в возможную победу питерской группы в Роттердаме.

Несмотря на панику по поводу коронавируса, охватившую сейчас Европу, Нидерланды продолжают готовиться к приему финала 65-го конкурса «Евровидение», который пройдет 12–16 мая в конференц-центре Rotterdam Ahoy. А сами конкурсанты, соответственно, заняты репетициями своих номеров и различными организационными моментами.

Представлять нашу страну на конкурсе будет панк-рэйв-группа Little Big — коллектив, делающий ставку в основном на зрелищность, а потому вызывающий далеко неоднозначную реакцию слушателей. Кто-то восхищается их умением привлекать к себе внимание, кто-то презирает подобные группы, обвиняя в погоне за хайпом.

Как бы то ни было, группу Little Big знают во многих странах и, по мнению букмекеров, они вполне способны занять на «Евровидении» третье место. Мы решили выяснить, а что же думают об этом звезды отечественного шоу-бизнеса? Как они оценивают шансы Ильи Прусикина и его друзей на победу?

«Темная лошадка» может победить благодаря юмору и драйву

Болеть за группу уже пообещал Филипп Киркоров и продюсер Яна Рудковская. Яна, которая точно знает, какая она на вкус, победа на «Евровидении», уверена, что Little Big сейчас очень популярна, имеет в активе несколько хитов и вполне может добиться успеха в Роттердаме. Для этого им следует придерживаться нынешнего курса и выбрать правильную песню, считает она.

Композитора, певца и продюсера Максима Фадеева выбор Первого канала тоже обрадовал.

«Это первое за последние годы здравое, единственное правильное решение, то, что они отправляют, наконец-то, нормальную современную группу, которая может представить нашу страну в соответствии с сегодняшним веянием времени. Наконец-то! Удачи!» — заявил Фадеев, обращаясь к своим подписчикам в Instagram.

Певица Наталья Подольская в одном из интервью заявила, что группа Little Big с ее танцами, которые повторяют взрослые и дети во всем мире, может достичь успеха на конкурсе. А Сергей Лазарев обратил внимание на драйв и юмор в творчестве питерских ребят — именно эти качества, полагает артист, помогут группе «отлично зажечь» в Роттердаме. Он пожелал Прусикину и его коллективу стать «темной лошадкой», которая обгонит всех на финальном вираже».

«Должны попасть в пятерку»

Портал Teleprogramma.pro связался с певицей Диной Гариповой — еще одной бывшей участницей «Евровидения» от нашей страны. Как выяснилось, Дина мечтает лично побывать в Роттердаме и поболеть за наших. Она верит в то, что Little Big смогут попасть в пятерку лучших.

«Я должна признать, что они взлетели очень стремительно. Мне кажется, все слышали их песню (Skibidi. – Прим. ред.), даже те, кто не интересуется подобным жанром. Они задали свой ритм, свой темп, свое настроение и стиль. Они большие молодцы в этом плане. Когда я узнала, что Little Big поедут на «Евровидение», заметно воодушевилась, потому что мне кажется, что в своей органике они себя смогут очень хорошо показать. Нам сейчас явно не хватает позитива, а эта группа как раз позитивная и зажигательная. Уверена, что они должны попасть в пятерку. Они яркие, они запоминаются и смогут вызвать любовь у зрителей в других странах», — считает Дина.

Ее старший коллега Валерий Сюткин не испытывает восторга по поводу талантов Little Big, однако не исключает, что им может улыбнуться удача. Если, конечно, конкурс не будет отменен из-за коронавируса.

«Все, что угодно может произойти. Но для этого надо, чтобы конкурс состоялся», — сказал Сюткин.

«Почетное последнее место»

А вот певец Данко (Александр Фадеев) в честность проведения конкурса в принципе не верит. Он заявляет, что, как бы российская группа ни старалась, они не смогут повлиять на итоговый результат, ведь победитель «Евровидения» определяется заранее.

«Шансов никаких. Ведь это политический конкурс, и победу отдадут тому государству, в котором, согласно уже принятому решению, будет проходить следующее «Евровидение». Там уже и бюджет наверняка выделен, и начато строительство какого-нибудь концертного зала, и так далее. Мы живем в мире, в котором уже не осталось ничего настоящего».

Творчество Little Big Данко подверг резкой критике. По его мнению, на конкурсе эта группа может занять «почетное последнее место».

«Думаю, что для них это было бы очень круто. Сейчас они хайпанули со Skibidi, а до этого посмотрите, там же пошлятина. Они поют: «My dick is big» (англ. «мой член большой»). Люди были на их концерте и говорят, что это просто жесткая пошлятина. А теперь Little Big едет представлять Россию на «Евровидении». Ну, поздравляю. Вокала никакого, просто какие-то фрики. И это лицо России. Считаю, что это дно, ниже уже некуда. Лучше бы Димаш поехал — у него есть голос, это было бы красиво и, по крайней мере, не стыдно. Все равно люди смотрят и оценивают, красиво человек спел или некрасиво, красивая у него песня или нет. Понятно, что можно и жопу показать голую, и все скажут: «Ой, как оригинально!» И дадут первое место».

А какое место, на ваш взгляд, Little Big может занять в Нидерландах?