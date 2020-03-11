ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

В организации прогнозируют увеличение числа заразившихся COVID19 в ближайшее время.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии китайского коронавируса.

Об этом в среду, 11 марта, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», — сказал он.

Термин «пандемия» применяется в том случае, когда эпидемия распространяется на территории сразу нескольких стран мира, а число заразившихся увеличивается с каждым днем.

Многие страны закрыли сообщение в надежде блокировать эпидемию. Если в Китае постепенно ситуация стабилизируется, а в Ухане (город, где началась эпидемия) закрыли все 14 временных госпиталей для заболевших, то в Италии дела обстоят не самым лучшим образом.

В России тоже зафиксированы несколько случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 8 новых случаев коронавируса: 6 пациентов в Москве, 2 в Московской области, сообщает телеканал «360».

С 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией из-за коронавируса.