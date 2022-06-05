«Дешевле, чем в магазине в 5 раз!»: делаем вкусную арахисовую пасту из соленых орешков и сахара

Саша Белькович научил делать вкуснятину из двух ингредиентов.

Известный телеповар Саша Белькович предложил самостоятельно сделать арахисовую пасту всего из двух ингредиентов.

«Дешевле, чем в магазине в 5 раз!» — заверил шеф.

Саша Белькович использовал готовый соленый и обжаренный арахис.

Ингредиенты: арахис — 400 граммов, сахар — 1 столовая ложка.

Засыпать арахис в блендер, добавить сахар и тщательно измельчить до консистенции вязкой пасты.

Добавить немого орешков и измельчить совсем чуть-чуть, чтобы чувствовались кусочки арахиса.

Переложить в банку. В холодильнике такая паста месяц простоит точно.

«Идеальный завтрак: я взял тост, один намазал пастой, а другой черносмородиновым вареньем!» — прокомментировал Белькович в своем телеграме.

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