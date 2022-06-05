«Дешевле, чем в магазине в 5 раз!»: делаем вкусную арахисовую пасту из соленых орешков и сахара

Известный телеповар Саша Белькович предложил самостоятельно сделать арахисовую пасту всего из двух ингредиентов.
«Дешевле, чем в магазине в 5 раз!» — заверил шеф.
Саша Белькович использовал готовый соленый и обжаренный арахис.
Ингредиенты: арахис — 400 граммов, сахар — 1 столовая ложка.
Засыпать арахис в блендер, добавить сахар и тщательно измельчить до консистенции вязкой пасты.
Добавить немого орешков и измельчить совсем чуть-чуть, чтобы чувствовались кусочки арахиса.
Переложить в банку. В холодильнике такая паста месяц простоит точно.
«Идеальный завтрак: я взял тост, один намазал пастой, а другой черносмородиновым вареньем!» — прокомментировал Белькович в своем телеграме.
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