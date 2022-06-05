Пирог «Слезы ангела» от Антоновой: он получается нежным, творожно-сливочным, с красивыми каплями

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом нежного красивого пирога с творогом и взбитыми белками «Слезы ангела». Такая выпечка не только радует приятным вкусом, но и впечатляет своим внешним видом.

Ингредиенты: мука пшеничная — 2 стакана, масло сливочное — 160 граммов, сахар — 7-8 столовых ложек (4 — для теста, остальное — для творожной начинки), яйца — 5 штук (2 — в тесто, 3 желтка — в творожную начинку, белки — для безе), творог — 500-600 граммов, манка — 1 столовая ложка, сметана — 100 граммов (если творог сухой, чуть больше), ванильный сахар — 1 чайная ложка, разрыхлитель для теста — 2 чайных ложки, сахарная пудра — 3 столовые ложки.

Смешать муку, разрыхлитель и сахар, добавить яйца, а также очень мягкое, но не жидкое сливочное масло. Перемешать ложкой или сразу руками. Получится мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам. Завернуть его в пленку, отправить в холодильник минут на 30.

В это время приготовить творожную начинку. Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку. Добавить сахар, манку, ванильный сахар, желтки и сметану. Белки сразу же отправить в холодильник. Количество сметаны зависит от сухости творога. Миксером перемешать все до однородности.

Выпекать пирог нужно в форме диаметром 26-28 см, лучше в разъемной.

Раскатать тесто по размеру формы, сформировать невысокие бортики. Ровным слоем выложить творожный слой. Поставить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут, чтобы тесто стало румяным.

Пока выпекается часть пирога, можно взбить белки. Взбить их с сахарной пудрой до крепких пиков. Выложить на творожный слой взбитые белки, разровнять. Можно сделать поверхность гладкой, а можно вилкой нарисовать волны.

Поставить пирог обратно в духовку, выпекать минут 15. Затем дверцу духовки приоткрыть и оставить остывать и подсыхать (лучше на ночь). По мере остывания на поверхности будут появляться красивые капельки, из-за которых пирог и получил свое название. Вынуть пирог из формы. Нарезать и подать к столу.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.