Рецепт фирменной окрошки от Бельковича с куриными рулетиками

На три порции у Александра Бельковича ушло 243 рубля.

Ингредиенты:

Картофель запеченный 1 шт. (10 р.)

Редиска свежая 3 шт. (7 р.)

Огурец длинноплодный 1 шт. (9 р.)

Яйца перепелиные 6 шт. (35 р.)

Укроп 5 г (3 р.)

Горчица зерновая 40 г (24 р.)

Квас 450 мл (22 р.)

Сметана 3 ст. ложки (24 р.)

Куриные рулетики (3 шт.):

Куриная грудка 250 г (83 р.)

Чеснок 2 зубчика (2 р.)

Петрушка пучок 15 г (8 р.)

Растительное масло (подсолнечное) 20 мл (3 р.)

Соль

Перец

Квасовый концентрат:

Квас 100 мл (5 р.)

Горчица обыкновенная 2 ч. ложки (6 р.)

Сахар 1 ч. ложка (1 р.)

Яблочный уксус 1 ч. ложка (1 р.)

Соль

Итого: 3 порции окрошки = 243 р., 1 порция = 81 р.

Приготовление:

Куриные рулетики:

Куриную грудку разрезаем вдоль на 3 слайса, перекладываем каждый слайс на пищевую пленку и покрываем сверху, отбиваем молотком плоской стороной, двигаясь от центра слайса к краям. Каждый слайс отбитой грудки перчим и солим по вкусу.

В куттер отправляем 2 зубчика чеснока, петрушку вместе с веточками, вливаем 20 мл растительного масла и перебиваем.

Каждый слайс смазываем с одной стороны полученной зеленой массой, с помощью пищевой пленки скручиваем слайсы в рулетики и подкручиваем края, как фантик у конфеты. Отправляем 3 рулетика в пищевой пленке в кипящую воду и варим на медленном огне в течение 10 минут. Готовые рулетики отправляем в холодильник до полного остывания.

Картофель заранее запекаем в духовке в фольге до готовности, остужаем, чистим от кожицы и нарезаем крупными кусочками (1/3 часть на 1 порцию).

Заранее отваренные и остывшие перепелиные яйца чистим от скорлупы и разрезаем пополам каждое яйцо (2 яйца на порцию).

Огурец режем слайсами с помощью экономки (1/3 часть на порцию).

Редис — тонкими слайсами (по 1 шт. на порцию).

Остывшие рулетики вытаскиваем из пищевой пленки и нарезаем тонкими колечками (по 1 рулетику на порцию).

Квасовый концентрат:

В отдельной миске смешиваем 100 мл кваса, 2 ч. ложки горчицы, 1 ч. ложку сахара, пару щепоток соли и 1 ч. ложку яблочного уксуса.

Аккуратно переливаем квасовый концентрат к основному объему кваса (450 мл).

Сервировка 1 порции

В центр тарелки хаотично выкладываем несколько кусочков картофеля, огуречные слайсы скручиваем в рулеты и выкладываем несколько по периметру тарелки, а в свободные места кладем половинки яиц.

Слайсы редиса и куриного рулетика и небольшое количество сметаны (по 1 ст. ложке на порцию) выкладываем в центр и по бокам. Небольшое количество зерновой горчицы выкладываем на сметану (по 1,5 ч. ложки на порцию) и украшаем маленькими веточками укропа.

Аккуратно вливаем в центр тарелки квас смешанный с квасовым концентратом (по 180 мл на 1 порцию).

Приятного аппетита!

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