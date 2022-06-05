Рецепт из СССР: Ивлев раскрыл секрет вкуса сочных пупырчатых чебуреков «по-совдеповски»

Известный телеповар Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как приготовить вкуснейшие чебуреки «по-совдеповски». Тот, кто застал период СССР, помнит этот незабываемый вкус – с тоненьким тестом и сочной начинкой. А как их такими сделать, раскрыл шеф.

Ингредиенты для теста:

мука – 500 г

вода – 200 мл

растительное масло – 60 мл

водка – 20 мл

соль, сахар – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

говядина (мякоть) – 100 г

свинина (мякоть) – 100 г

вода – 100 мл

растительное масло – 100 мл

петрушка – 10 г

соль, перец – по вкусу

масло для фритюра – 1 л

Для чебуреков Ивлев прокручивает фарш дважды и обязательно вместе с луком, тогда начинка будет сочной. Непременно нужно добавить нашинкованную петрушку, посолить, поперчить, размешать. Влить растительное масло и 120 мл воды, хорошенько вымесить. Фарш должен быть жидковатым!

В теплую воду добавить растительное масло, водку, половину чайной ложки сахара, ложку соли, взбить. Влить в муку, вымесить руками, дальше разминать на столе, поверхность которого заранее присыпать мукой.

Отрезать небольшой кусочек теста, раскатать скалкой на столе, положить в центр начинку, сложить тесто пополам, прижать по краям, отрезать лишнее острым краем блюдца.

Раскалить масло в сковороде. Чтобы чебуреки получились с пузырьками в тесте, во время жарки нужно на одну из сторон наливать кипящее масло из фритюра. Перевернуть на другую сторону, сделать то же самое.

Когда тесто станет золотистым, выложить на металлическую решетку, чтобы лишнее масло стекло с блюда. Или на салфетки. Подавать горячими.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.