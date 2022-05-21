Творожная запеканка, как в детском саду! Жена Бельковича рассказала, как сделать ее тающей во рту

Ольга Белькович готовит так, что шеф доволен.

Непросто быть женой шеф-повара, который готовит лучше любой женщины! Однако Ольга Белькович, избранница Саши Бельковича, готова конкурировать со своим знаменитым мужем. Она ведет свой кулинарный канал на YouTube и рассказывает о рецептах, которые использует на собственной кухне.

На этот раз Ольга Белькович поделилась способом приготовления творожной запеканки, как в детском саду – тающей во рту и очень нежной.

Ингредиенты: творог — 1 кг (500 г жирного + 500 г нежирного), яйца — 4шт., сахар — 6 ст.л., манка — 4 ст.л., сметана — 4 ст.л., молоко — 1/2 стакана, ванилин — 2 пакетика, сода/лимон, соль – щепотка, сливочное масло (для смазки формы).

В творог добавляем сметану и пробиваем блендером до однородной массы. Манку заливаем молоком, перемешиваем и оставляем набухать. В яйца добавляем сахар, ваниль, соль и взбиваем в густую пену.

Соду гасим лимонным соком и перемешиваем с яйцами. Манку и яйца отправляем в творог и хорошо перемешиваем.

Форму и стенки смазываем сливочным маслом. Отправляем туда творожную массу.

Ставим в духовку на 180 градусах на 35-40 минут.

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