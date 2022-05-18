Как пирог: делаем из лаваша ленивую пиццу кальцоне с сыром и колбасой по Бельковичу

Очень простой рецепт без замеса теста.

Ленивую пиццу кальцоне в личном блоге предложил приготовить Саша Белькович. Нужно взять готовый лаваш и наполнить его сыром, томатами, грибами.

Ингредиенты: лаваш — ½ шт., помидоры в собственном соку — 100 г, колбаса — 50 г, сыр моцарелла — 75 г, сыр твердый — 50 г, красный лук —½ шт., шампиньоны — 4 шт., яйцо — 1 шт.

На половину лепешки выложить помидоры, размять по лавашу. Посолить, положить нарезанные грибы, колбасу, моцареллу, лук, посыпать тертым твердым сыром.

По периметру обмазать края лепешки взбитым яйцом для склейки. Накрыть второй половиной лаваша, прижать по краям. Намазать сверху яйцо.

Выпекать в духовке 15 минут на 170 градусах, пока пицца не станет румяной.

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