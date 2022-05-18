Сущие копейки: фирменный весенний салат от Бельковича

Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 150 г (11 р.)
- Редис 5 шт. (12 р.)
- Огурец 2 шт. (18 р.)
- Яйцо 3 шт. (33 р,)
- Укроп 5 г (3 р.)
- Зеленый лук 10 г (6 р.)
- Сахар 1 щепотка (1 р.)
- Соль
Заправка:
- Сметана 1 ст. ложка (8 р.)
- Подсолнечное масло нерафинированное (ароматное) 1 ст. ложка (3 р.)
Итого: 2 порции = 95 р., 1 большая порция = 47 р.
Приготовление:
Капусту нарезаем тонкой соломкой, отправляем в салатник, солим, добавляем сахар. Капусту мнем руками, чтобы выделился сок.
Укроп мелко нарезаем и отправляем к капусте.
Огурцы режем средними колечками и отправляем тоже к капусте.
Редис — небольшими дольками.
Зеленый лук — мелким колечком. Все идет к капусте.
Кладем в салат 1 ст. ложку сметаны и 1 ст. ложку ароматного растительного масла, перемешиваем.
Яйца заранее варим вкрутую, остужаем и очищаем от скорлупы, нарезаем небольшими дольками и отправляем в салат.
Сервировка:
Салат выкладываем на большую тарелку, украшаем несколькими дольками яйца, колечками зеленого лука и брызгаем парой капель ароматного масла.
Приятного аппетита!
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