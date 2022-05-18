Как дома сделать лимонад
Видео
Модные цвета сезона весна-лето 2022
Видео

Сущие копейки: фирменный весенний салат от Бельковича

На одну порцию у главного шеф-повара СТС ушло 47 рублей.

Сущие копейки: фирменный весенний салат от Бельковича
Весенний салат от Бельковича. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 150 г (11 р.)
  • Редис 5 шт. (12 р.)
  • Огурец 2 шт. (18 р.)
  • Яйцо 3 шт. (33 р,)
  • Укроп 5 г (3 р.)
  • Зеленый лук 10 г (6 р.)
  • Сахар 1 щепотка (1 р.)
  • Соль

Заправка:

  • Сметана 1 ст. ложка (8 р.)
  • Подсолнечное масло нерафинированное (ароматное) 1 ст. ложка (3 р.)

Итого: 2 порции = 95 р., 1 большая порция = 47 р. 

Приготовление:

Капусту нарезаем тонкой соломкой, отправляем в салатник, солим, добавляем сахар. Капусту мнем руками, чтобы выделился сок.

Фото: СТС

Укроп мелко нарезаем и отправляем к капусте.

Фото: СТС

Огурцы режем средними колечками и отправляем тоже к капусте.

Редис — небольшими дольками.

Фото: СТС

Зеленый лук — мелким колечком. Все идет к капусте.

Кладем в салат 1 ст. ложку сметаны и 1 ст. ложку ароматного растительного масла, перемешиваем.

Фото: СТС

Яйца заранее варим вкрутую, остужаем и очищаем от скорлупы, нарезаем небольшими дольками и отправляем в салат.

Фото: СТС

Сервировка:

Салат выкладываем на большую тарелку, украшаем несколькими дольками яйца, колечками зеленого лука и брызгаем парой капель ароматного масла.

Приятного аппетита!

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале. 

Тэги

Александр БельковичБельковичКулинарные рецептыРецептыСаша Белькович