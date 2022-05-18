Сущие копейки: фирменный весенний салат от Бельковича

На одну порцию у главного шеф-повара СТС ушло 47 рублей.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная 150 г (11 р.)

Редис 5 шт. (12 р.)

Огурец 2 шт. (18 р.)

Яйцо 3 шт. (33 р,)

Укроп 5 г (3 р.)

Зеленый лук 10 г (6 р.)

Сахар 1 щепотка (1 р.)

Соль

Заправка:

Сметана 1 ст. ложка (8 р.)

Подсолнечное масло нерафинированное (ароматное) 1 ст. ложка (3 р.)

Итого: 2 порции = 95 р., 1 большая порция = 47 р.

Приготовление:

Капусту нарезаем тонкой соломкой, отправляем в салатник, солим, добавляем сахар. Капусту мнем руками, чтобы выделился сок.

Укроп мелко нарезаем и отправляем к капусте.

Огурцы режем средними колечками и отправляем тоже к капусте.

Редис — небольшими дольками.

Зеленый лук — мелким колечком. Все идет к капусте.

Кладем в салат 1 ст. ложку сметаны и 1 ст. ложку ароматного растительного масла, перемешиваем.

Яйца заранее варим вкрутую, остужаем и очищаем от скорлупы, нарезаем небольшими дольками и отправляем в салат.

Сервировка:

Салат выкладываем на большую тарелку, украшаем несколькими дольками яйца, колечками зеленого лука и брызгаем парой капель ароматного масла.

Приятного аппетита!

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