С фирменным соусом с укропом! Как приготовить сочную шаурму, от которой не оторваться

Известный шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко поделился на YouTube-шоу Gadget Chef рецептом сочной и вкусной домашней шаурмы с фирменным соусом

Ингредиенты: мясо куриного бедра, лаваш, огурцы — небольшой кусочек, пекинская капуста — 2 листа, морковь по-корейски, томаты пилати, паприка, мускатный орех, чесночно-грибная приправа, чеснок, укроп, петрушка, майонез, перец пири-пири, соль.

Соломкой нарезаем огурцы и помидоры. Мелко шинкуем капусту, укроп и петрушку. Укроп отправляем в стакан с майонезом, петрушку кладем в стакан с томатами пилати. Добавляем в стаканы по столовой ложке воды, немного соли, сахара и перемешиваем. В стакан с майонезом натираем или выдавливаем немного чеснока.

Мясо куриного бедра отправляем в миску, добавляем чесночно-грибную приправу, паприку, мускатный орех и растертую зиру. Все поливаем растительным маслом, солим, перемешиваем.

Мясо обжариваем с двух сторон до готовности. Жареное мясо нарезаем на небольшие кусочки, добавляем растертый перец пири-пири.

Лаваш смазываем соусом, кладем капусту, мясо, огурцы и помидоры. Добавляем морковь по-корейски, томатный соус и немного майонезного соуса. Лаваш аккуратно заворачиваем, обжариваем на сухой сковороде и подаем к столу.

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