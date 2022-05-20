«Это реально очень вкусно!»: как готовит макароны с креветками, чесночком и кабачком Белькович

Такое блюдо можно поставить даже на праздничный стол.

Саша Белькович в своем телелеграм-канале научил готовить обалденные макароны с креветками. «Это реально очень вкусно!» — говорит телеповар. При этом на них не уходит много сил и времени.

Ингредиенты: мелкие креветки — 150 г, чеснок — 2 зубчика, кабачок — 170 г, паста фарфале (макароны «бабочка») — 150 г, твердый сыр — 80 г, белое вино сухое — 50 г, сливки 33% — 140 г, базилик свежий зеленый, масло растительное — 20 г, соль, перец по вкусу.

Сварить макароны в подсоленной воде. Кабачки нарезать мелким кубиком. Чеснок раздавить и обжарить на масле.

Поджарить кабачки, добавить креветки и обжарить еще минуту.

Влить белое вино, довести до кипения и через минуту влить сливки (вино выпарится, останется только вкус).

Как только соус закипит, посолить, поперчить и добавить макароны.

Все перемешать, довести до готовности и в конце натереть твердый сыр.

При подаче можно украсить свежим базиликом и тертым сыром.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.