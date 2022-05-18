Макать в шкварки – обязательно! Лазерсон рассказал, как пожарить вкуснейшие белорусские драники

Картошку можно приготовить так, что пальчики оближешь!

Картофельные драники белорусы умеют делать на высшем уровне! Золотистыми, с хрустящей корочкой, очень аппетитными!

Илья Лазерсон на своем кулинарном YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как их пожарить правильно.

Картофель натираем на мелкой терке, отжимаем, кладем тертый лук, немного муки, солим, размешиваем. Яиц в составе нет! Они там не нужны, уверен Лазерсон.

Жарим драники на растительном масле.

Делаем соус из сала, который в Беларуси называют мачанкой. Несоленое сало с большим количеством мяса нарезаем на кусочки, жарим на сковороде, добавляем лук, солим, перчим, обжариваем все вместе. Ложку муки растворяем в стакане молока, вливаем в сало, размешиваем. Соус готов!

Поливаем соусом блюдо на тарелке или просто берем драники и макаем в аппетитное сальцо!

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