Все просят этот рецепт! Как Емельяненко делает куриную грудку незабываемой при помощи чеснока и чернослива

Известный шеф Василий Емельяненко поделился в своем телеграме рецептом сочной грудки, который просят все!

«Куриная грудка, начиненная орехами, черносливом и ароматной зеленью подарит вам новые вкусовые ощущения, от которых вам непременно захочется добавки. Блюдо можно также подать на стол в виде закуски, нарезав на тонкие ломтики», — написал Емельяненко.

Ингредиенты: куриная грудка с крылом — 2 шт., орехи грецкие — 40 шт., чернослив без косточки — 80 г, чеснок — 2 зубчика, чеснок сушеный — 1 ч. ложка, кориандр молотый – 0,5 ч. ложки, паприка – 0, 5 ч. ложки, кинза свежая — 5 веточек, базилик красный — 4 веточки, соль — по вкусу, перец — по вкусу, лимон — небольшой кусочек.

С курицы срезать куриную грудку вместе с крыльями, сделать надрез так, чтобы получился кармашек для начинки. В куттере измельчить орехи, чернослив, одну чайную ложку сушеного чеснока и пару зубчиков свежего чеснока, кориандр, паприку, свежую кинзу, базилик, немного соли. Начинить куриную грудку.

На раскаленную сковороду с маслом выложить грудку кожей вниз. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Листом фольги застелить противень, сделать бортики и выложить грудку кожей вверх.

Полить оставшимся на сковороде жирком, по вкусу посыпать черным перцем и сбрызнуть лимонным соком. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 12 минут.

Приоткрыть дверцу духовки и дать мясу отдохнуть в духовке еще 4 минуты. Нарезать на небольшие ломтики и подать на стол с любимым соусом.

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