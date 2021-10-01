Мясо и рыба с ним идут на ура: как Лазерсон готовит простой и вкусный творожный майонез

Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как он делает вкусный и интересный соус, который он называет творожным майонезом. С ним отлично идет жареная рыба или мясо, телеповар приготовил в эфире с ним карпа.

Ингредиенты: творог, растительное масло, горчица, лимонный сок. По желанию: маринованный огурчик, красный лук и петрушка.

В чашу блендера положить творог, ложку горчицы, щепотку соли, сахара, влить растительное масло (чтобы покрывало ингредиенты). Взбить состав, получится эмульсия похожая на майонез. При желании добавить нашинкованные лук, петрушку и маринованный огурчик, выдавить лимонный сок, поперчить, размешать. Соус готов!

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