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Вкуснятина: если вам надоели обычные оладушки — приготовьте с яблочком на ряженке по Емельяненко

Этот простой рецепт разнообразит ваше меню и порадует своим нежным вкусом.

Вкуснятина: если вам надоели обычные оладушки — приготовьте с яблочком на ряженке по Емельяненко
Василий Емельяненко. Стоп-кадр из YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко»

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» известный телеповар Василий Емельяненко поделился рецептом нежных оладушек с яблоком.

Ингредиенты: ряженка — 0,5 л, сахар — 3 ч. л., соль — 0,5 ч. л. (без горки!), разрыхлитель/сода — 0,3-0,5 ч. л., мука — 150 г и более, яблоко/груша — половинка.

В ряженку положить сахар, соль, разрыхлитель, размешать. Постепенно ввести муку. Нашинковать мелко яблоки или натереть на терке, положить в состав. Можно добавить кусочки кураги, сушеного персика, изюм. Все размешать, выкладывая ложкой на сковороду, пожарить оладьи.

150 граммов масла и 100 граммов меда взбить и подать с оладьями в качестве соуса.

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