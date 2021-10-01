Вкуснятина: если вам надоели обычные оладушки — приготовьте с яблочком на ряженке по Емельяненко

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» известный телеповар Василий Емельяненко поделился рецептом нежных оладушек с яблоком.
Ингредиенты: ряженка — 0,5 л, сахар — 3 ч. л., соль — 0,5 ч. л. (без горки!), разрыхлитель/сода — 0,3-0,5 ч. л., мука — 150 г и более, яблоко/груша — половинка.
В ряженку положить сахар, соль, разрыхлитель, размешать. Постепенно ввести муку. Нашинковать мелко яблоки или натереть на терке, положить в состав. Можно добавить кусочки кураги, сушеного персика, изюм. Все размешать, выкладывая ложкой на сковороду, пожарить оладьи.
150 граммов масла и 100 граммов меда взбить и подать с оладьями в качестве соуса.
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