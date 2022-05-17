Десять минут и готово: Алена Рапунцель из «Дома-2» поделилась секретом приготовления ленивых хачапури

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель начала разбавлять свой телеграм-канал необычным для нее ранее контентом.

Пожалуй, впервые Алена Рапунцель разместила на своей страничке рецепт. Она теперь жена и дважды мама мальчиков, а мужчин надо кормить.

Так что, держите рецепт приготовления ленивых хачапури от Алены Рапунцель.

Вам понадобится: 3 яйца, 100 грамм творога, 230 грамм тертого сыра, 100 грамм молока, 100 грамм рисовой муки, 0,5 грамм разрыхлителя. Соль, перчик — по вкусу.

Готовим: Все вымешиваем, формируем круглые лепешки и жарим на сковороде на оливковом масле с двух сторон. На все про все должно уйти не больше 10–15 минут.

Приятного аппетита!

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