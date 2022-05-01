Голубые пинетки, светлые волосики: Алена Рапунцель поделилась нежным фото с маленьким сыном

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель в середине марта во второй раз стала мамой. Она подарила сына своему мужу Илье Семину.

От отношений с экс-участником «Дома-2» Ильей Яббаровым у Алены есть трехлетний сын Богдан.

Алена Рапунцель растворяется в своих детях и часто признается, что до сих пор не верит своему счастью и тому, что она мама двух сыновей.

Имени младшего сына Алена Рапунцель пока не раскрывает. Прячет она от поклонников и лицо крохи, уверяя, что малыш у них с Ильей очень хорошенький.

Зато Алена довольно часто показывает снимки с сыном, на которых нежно держит его на руках.

На этот раз она запечатлелась с наследником, облаченным в белый боди и синие пинетки. Чепчик на голову сыну Алена Рапунцель не одевает, так что, видно, что кроха – блондин, как и его старший брат Богдан.

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