«Зайчонок такой уже большой»: Алена Рапунцель показала младшего сына в полный рост

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель удивляется тому, как быстро летит время.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель 14 марта во второй раз стала мамой. Через несколько дней ее младшему сыну, имя которого Алена пока не раскрывает, исполнится два месяца.

Алена Рапунцель поделилась в телеграм-канале новым фото с сыном на руках. Кроху она облачила в костюм и шапочку с «ушками».

Под снимком молодая мама призналась, что удивлена тому, как быстро летит время и растет ее малыш.

«Зайчонок такой уже большой. Еще месяц назад на руки было страшно брать – крошечная попка моя. Костюмчики люблю ему такие покупать и дома наряжать. Жду лета, когда уже не надо будет кутать. Сижу дома сутками, а день пролетает незаметно. Я снова поела один раз за день – просто забываю. У меня спит Богдан, гуляет малой. Спит малой – просыпается Богдан», — рассказала Алена Рапунцель о буднях молодой мамы.

Напомним, трехлетнего сына Богдана Алена Рапунцель родила от Ильи Яббарова, который не принимает участия в воспитании ребенка. Зато мальчика обожает нынешний муж Алены Илья Семин.

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