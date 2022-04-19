«Рассматриваем заявки»: мама Алены Рапунцель из «Дома-2» собралась замуж

Татьяна Григорьевская мечтает о личном счастье и не готова все свое время тратить на маленьких внуков.

Бывшая участница «Дома-2», 51-летняя телебабушка Татьяна Григорьевская посвятила себя дочерям и внукам. Она живет вместе с младшей дочкой Аленой Рапунцель и помогает ей воспитывать двух сыновей.

Но, как выяснилось, Татьяна Владимировна вовсе не планирует трудиться нянькой до конца своих дней. Еще довольно молодая женщина, она не против того, чтобы выйти замуж.

Это выяснилось во время общения Алены Рапунцель с подписчиками. Один из вопросов был адресован ее маме Татьяне Григорьевской.

«Мам, первый вопрос к тебе: «Не хотела бы ты выйти замуж?» — озвучила Алена Рапунцель на видео.

Татьяна Владимировна кокетливо улыбнулась, демонстрируя свои красивые зубки.

«Хотела! А как же», — ответила она. «Поэтому мы рассматриваем заявки на участие в этом челлендже. Присылайте!» — объявила Алена Рапунцель.

Судя по всему, дочь задалась целью найти маме спутника жизни с помощью своего микроблога.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.